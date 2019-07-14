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Пенсии для ''ДНР'' и ''ЛНР'': экономист рассказал, сколько задолжала Украина

16.9т Читать материал на украинском

За пять лет войны на Донбассе Украина задолжала около 2 млрд долларов выплат пенсионерам на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Такие данные привел в эфире ObozTV экономист Виктор Скаршевский, оценивая возможность реинтеграции Донбасса. По его словам, Украине важны не только территории, но и люди – украинские граждане, которые проживают там.

"На протяжение пяти лет не всем украинским пенсионерам там выплачивается пенсия", – отметил он.

Экономист, со ссылкой на данные ООН, назвал цифру в 600 тысяч украинских пенсионеров, которые не получают пенсию от Украины.

"Я перемножил на среднюю пенсию за эти годы, и получается сумма в 2 млрд долларов. Это долг, который накопился перед украинскими пенсионерами, проживающими на неподконтрольной территории", – подчеркнул он.

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При этом Скаршевский уточнил, что оценка является примерной, поскольку для более точных данных необходим полный контроль Украины над своей территорией.

Пенсии для ''ДНР'' и ''ЛНР'': экономист рассказал, сколько задолжала Украина

politikus.ru

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Пенсия в Украине Война на Донбассе
Персона
Виктор Скаршевский
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР пенсии
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Придётся порохоботам почки продавать!
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
вот когда вернете пенсии ТОГДА и будет иметь смысл говорить о мире... Россия в двух чеченских не отказывалась от своих обязанностей по пенсиям и соц выплатам, тем самым признавая, что это не только наши земли, а еще и нашим люди... вы же предали стариков!
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Верховный Суд не разрешил коэффициент один к двум , за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов ? От них можно ожидать всего , не суд , а лакей , чего изволите .
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