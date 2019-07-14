Пенсии для ''ДНР'' и ''ЛНР'': экономист рассказал, сколько задолжала Украина

За пять лет войны на Донбассе Украина задолжала около 2 млрд долларов выплат пенсионерам на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Такие данные привел в эфире ObozTV экономист Виктор Скаршевский, оценивая возможность реинтеграции Донбасса. По его словам, Украине важны не только территории, но и люди – украинские граждане, которые проживают там.

"На протяжение пяти лет не всем украинским пенсионерам там выплачивается пенсия", – отметил он.

Экономист, со ссылкой на данные ООН, назвал цифру в 600 тысяч украинских пенсионеров, которые не получают пенсию от Украины.

"Я перемножил на среднюю пенсию за эти годы, и получается сумма в 2 млрд долларов. Это долг, который накопился перед украинскими пенсионерами, проживающими на неподконтрольной территории", – подчеркнул он.

При этом Скаршевский уточнил, что оценка является примерной, поскольку для более точных данных необходим полный контроль Украины над своей территорией.

politikus.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховный суд Украины разрешил признавать документы, выданные т.н. "властями Л/ДНР" на Донбассе, при назначении пенсий. Он пришел к выводу, что это необходимо для защиты прав жителей неподконтрольных Украине территорий.

Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты Украины, заявлял, что хочет начать выплачивать пенсии людям на оккупированных территориях Донбасса.

в Кремле заявляли о готовности выплачивать пенсии жителям оккупированных районов Донбасса, получившим российский паспорт, но лишь в том случае, если они зарегистрируются на территории РФ.

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