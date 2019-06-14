Паспорта России на Донбассе: ЕС отсрочил наказание для Москвы

Совет Европейского Союза не будет обсуждать в понедельник, 17 июня, санкции против Российской Федерации за выдачу паспортов украинцам, проживающим на оккупированной территории Донбасса.
"Этот вопрос сейчас не входит в повестку дня Совета", – сообщил в Брюсселе представитель ЕС в преддверии новой встречи, передает ТАСС.
Позже другой источник в Совете ЕС отметил, что эта тема может быть поднята на саммите Европейского Союза 20-21 июня.
"Мы ожидаем, что этот вопрос обсудят главы государств на саммите на следующей неделе", – подчеркнул он.
Совет Европейского Союза не будет обсуждать 17 июня санкции против РФ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности.
Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе по указу президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Кабмин внесет чиновников Российской Федерации, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.
Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий.
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