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/Новости экономики

Паспорта России на Донбассе: ЕС отсрочил наказание для Москвы

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Совет Европейского Союза не будет обсуждать в понедельник, 17 июня, санкции против Российской Федерации за выдачу паспортов украинцам, проживающим на оккупированной территории Донбасса.

"Этот вопрос сейчас не входит в повестку дня Совета", – сообщил в Брюсселе представитель ЕС в преддверии новой встречи, передает ТАСС.

Позже другой источник в Совете ЕС отметил, что эта тема может быть поднята на саммите Европейского Союза 20-21 июня.

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"Мы ожидаем, что этот вопрос обсудят главы государств на саммите на следующей неделе", – подчеркнул он.

Совет Европейского Союза не будет обсуждать 17 июня санкции против РФ

Совет Европейского Союза не будет обсуждать 17 июня санкции против РФ

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Тема
Санкции против России
Место
Украина
Теги
выдача паспортов в Донецкероссийские паспортапаспорт
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Александров Сергей
Александров Сергей
ЕС "отсрочил". РФ наср-ла на "отсрочку".
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0
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CARGO 100
CARGO 100
... не будет обсуждать в понедельник ..." А вам не сообщили когда теперь? Не согласовывали с вами следующую дату? Может вы и про санкции что-нибудь знаете? Страшные? И ещё, ххлы, вы там с ЕСом определитесь уже когда вам Крым передавать, а то уже и крымчане заждались, да и ж/д часть моста достраиваем ...
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4
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леня зе
леня зе
половником по кастрюлям.ба-бах.
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6
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CARGO 100
CARGO 100
леня зе, не жалко?
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