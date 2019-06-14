Паспорта России на Донбассе: ЕС отсрочил наказание для Москвы

Совет Европейского Союза не будет обсуждать в понедельник, 17 июня, санкции против Российской Федерации за выдачу паспортов украинцам, проживающим на оккупированной территории Донбасса.

"Этот вопрос сейчас не входит в повестку дня Совета", – сообщил в Брюсселе представитель ЕС в преддверии новой встречи, передает ТАСС.

Позже другой источник в Совете ЕС отметил, что эта тема может быть поднята на саммите Европейского Союза 20-21 июня.

"Мы ожидаем, что этот вопрос обсудят главы государств на саммите на следующей неделе", – подчеркнул он.

Совет Европейского Союза не будет обсуждать 17 июня санкции против РФ

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