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/Новости экономики

"Ответили тем же": в Украине пояснили запрет на торговлю с Россией

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Запрет на импорт ряда российских товаров в Украину стоит расценивать как ответ на санкции и запрет на ввоз определенных украинских товаров в Россию.

"Этот запрет в определенной степени просто санкции. Учитывая то, что Россия запретила ввоз нашей аграрной продукции, мы ответили ей тем же", – заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии "Сегодня".

По его словам, соответствующее эмбарго незначительно отражается на российской экономике.

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"По аграрной продукции мы больше туда экспортировали, чем они сюда импортируют. Там были незначительные объемы... Этот запрет незначительно влияет на ситуацию в российской экономике. Перечень не носит принципиального характера для российской экономики. Еще до всех этих событий доля Украины в российском экспорте составляла 2-3%", – сообщил Кушнирук.

В то же время экономический эксперт отметил, что эмбарго особо не повлияет и на ситуацию в Украине.

"Мы больше потеряли на экспорте, например, на машиностроительной продукции", – резюмировал Кушнирук.

"Ответили тем же": в Украине пояснили запрет на торговлю с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтРоссийское эмбарго
Место
Украина
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минин евген
минин евген
помидоры кацапы уже давили, что теперь? сыры будут давить или конфеты или может водку, сигареты? хуевые времена на росисе пошли.
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Майский Вадим
Майский Вадим
минин евген, почему давили? И сейчас давят, если поймают санкционку. И по сравнению с какими временами пошли туёвые?
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
РФ прекратила импорт запорожских авиа и вертолетных двигателей в связи с прекращением производства ан148 и импортозамещением вертолетных двигателей в РФ. Пока ещё не замещен двигатель ми26, но это дело пары лет. Также прекращен и имплртозамещен импорт судовых двигателей из Николаева, а также продукции южмаша. Соответственно люди на Украине остались без работы. РФ ведь раньше не импортозамещала только чтобы не оставлять жителей Запорожья и Николаева без работы
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минин евген
минин евген
Афанасьев Алексей, ага итальянские сыры капня уже импортозаменила на сыры из говна, двигатели тоже импортозаменит на говняные. в кацапстане ж жопорукие рукожопы живут, двигатель разработать не в состоянии.
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