"Ответили тем же": в Украине пояснили запрет на торговлю с Россией

Запрет на импорт ряда российских товаров в Украину стоит расценивать как ответ на санкции и запрет на ввоз определенных украинских товаров в Россию.

"Этот запрет в определенной степени просто санкции. Учитывая то, что Россия запретила ввоз нашей аграрной продукции, мы ответили ей тем же", – заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии "Сегодня".

По его словам, соответствующее эмбарго незначительно отражается на российской экономике.

"По аграрной продукции мы больше туда экспортировали, чем они сюда импортируют. Там были незначительные объемы... Этот запрет незначительно влияет на ситуацию в российской экономике. Перечень не носит принципиального характера для российской экономики. Еще до всех этих событий доля Украины в российском экспорте составляла 2-3%", – сообщил Кушнирук.

В то же время экономический эксперт отметил, что эмбарго особо не повлияет и на ситуацию в Украине.

"Мы больше потеряли на экспорте, например, на машиностроительной продукции", – резюмировал Кушнирук.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.