Данилюка отправили в отставку

Верховная Рада поддержала увольнение министра финансов Александра Данилюка с занимаемой должности, представление на отставку которого накануне внес премьер Владимир Гройсман.

Соответствующее решение поддержали 254 народных депутата, свидетельствует официальный сайт парламента.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада постановляет: уволить Данилюка Александра Александровича с должности министра финансов", – говорится в тексте соответствующего постановления №8433.

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Ради голосования за увольнение министра депутаты продлили утреннее заседание парламента.

Данилюк попросил предоставить ему слово с трибуны Верховной Рады перед голосованием за отставку. В частности, чиновник заявил, что в течение года на него оказывалось давление.

Также министр отметил, что не видит ничего противоправного в написании письма с жалобами послам G7.

"Написанное мной письмо очевидно, оно содержит общеизвестные факты. В частности, более года ГФС имеет полностью ручного руководителя, из-за чего реформа этого органа не проводится. Робота ГФС пронизана коррупцией и конфликтами интересов", – заявил Данилюк.

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В Раде перед увольнением Данилюка также выступил Гройсман.

"Я был бы доволен, если бы мог бы говорить о значительных успехах министра финансов и министерства... Я так и не понял его выпада о провоцировании эмоционального и недостойного поведения. Это подтвердят все присутствовавшие министры", – отметил премьер.

При этом Гройсман оценил работу заместителей главы Минфина.

"Заместители министра финансов работали каждый день в комитетах, занимались вопросами реформ, делали качественно свое дело... Там сильная команда, мы будем нормально и качественно дальше работать. Украина будет сильнее. У нас есть план и мы его реализуем", – добавил премьер.

"Мне очень жаль что министр даже не понял причины моего представления в украинский парламент: все виноваты – только не он, но к сожалению это не так", – резюмировал Гройсман.

Сам Данилюк отмечал, что после увольнения исполняющим обязанности главы Министерства финансов будет его первый заместитель Оксана Маркарова.

Согласно опросу OBOZREVATEL, подавляющее большинство респондентов поддерживают увольнение главы Минфина.

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Напомним, во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

В результате Данилюк предложил премьеру подать представление о его отставке. При этом министр финансов заявил, что по собственному желанию уходить не собирается.

Данилюк активно выступает против повышения минимальной зарплаты в Украине. Подобные решения должны быть согласованы с Министерством финансов, поэтому без согласия министра повысить минималку в Украине нельзя. На днях Данилюк в интервью одному из изданий заявил, что повышение минимальной зарплаты в Украине - "популизм". В то же время действующий размер – 3723 грн – не покрывает даже самый необходимый набор товаров и услуг. Так, по данным Министерства соцполитики, фактический прожиточный минимум для взрослого украинца составляет более 4,2 тыс. грн. Сам министр при этом получает из бюджета значительно больше 50 тыс. грн в месяц, согласно опубликованной НАЗК декларации.

Данилюк также был против повышения минималки с 1600 до 3200 грн. Тогда премьер был готов на увеличение зарплаты до 5 тыс. грн, однако министр финансов настаивал на 2,2 тыс. Зарплата в 3200 стала компромиссным вариантом.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон. Компании Данилюка активно функционировали все время, пока он строил карьеру государственного служащего. Например, в 2014 году его предприятие Rurik привлекло годовой кредит в размере более 450 тыс. фунтов для операционной деятельности. Согласно документам, это единственный доход компании за все годы ее существования.

При этом в декларации о доходах за 2014 год Данилюк не указывал информации о полученных из-за границы средствах, что является нарушением закона и поводом для люстрации.