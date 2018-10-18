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Стоимость отопления в Украине подскочит: сколько заплатим

6.5тЧитать материал на украинском

Из-за повышения цены на газ украинцы будут вынуждены платить за отопление на 200 гривен за одну гигакалорию больше, ведь львиную долю в стоимости отопления составляет именно тариф на газ.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он уточнил: если сегодня в среднем цена за отопление - 1200 гривен за одну гигакалорию, соответственно новая цена будет колебаться в районе 1400 гривен.

При этом норматив обогрева одного квадратного метра жилплощади в Украине составляет 0,014 гигакалории. Таким образом, на отопление квартиры площадью в 50 квадратных метров тратится 0,7 Гкал.

"Вся проблема только в том, что тарифы на тепло поднимают, а потери же никто не ликвидирует", - возмутился Корольчук.

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По его словам, проблема энергоэффективности и тепловых потерь остается нерешенной уже на протяжении четырех лет. Особенно это касается именно центрального отопления.

"Потому что в газе все понятно: сколько ты газа использовал, столько ты тепла получил. А здесь оно по трубам пока дошло, то 40% из них - потери. А ты за это платишь в тарифе", - подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже стартовал отопительный сезон.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVОтопительный сезон в Украинеотопительный сезонТарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Юрий Корольчук
Место
Украина
Объекты
теплоRAB-тарифыгазУкраина
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Ничего, хер с ним! Зато самостийни, незалежни и независимые! От всего! от России, от денег, от жизни и от ума!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А когда-то газ был по 50$
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
""Независимость от Российского ххааззаа""дорого стоит рагули,вам щас ""любы друзи""за русский газ гейропейскую накруточку хуярят по братцки.
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