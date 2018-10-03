Когда в домах украинцев включат отопление: в правительстве назвали дату

В Украине 15 октября, должен начаться отопительный сезон.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в интервью телеканалу "Прямой". По его словам, технически страна готова, но все еще остаются проблемы с отдельными регионами. О том, как их решить, будут говорить на совещании в четверг, 4 октября.

"Нам нужно сейчас еще дополнительно принять распоряжение Кабинета министров о некоторых вопросах отопительного сезона, но главное, что мы готовы. Теперь надо решить вопрос финансовых расчетов непосредственно по получению номинаций. Подписанию договоров и подачи газа от НАК "Нафтогаза" к потребителям. Пока проблемы остаются в тех же местах, что и в прошлом году - Черкасская область, Хмельницкая (Шепетовка и Смела), Киевская область (Коцюбинское)", - рассказал Зубко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров отсрочил повышение тарифа на газ до 18 октября 2018 года. До этого момента и население, и поставщики коммунальных услуг будут покупать голубое топливо по действующей более года цене в 6,9 грн/куб.

С 1 октября 2018 года часть Киева и некоторые украинские города остались без горячей воды на несколько дней. Причиной стал тот факт, что истекли сроки действия договоров поставщиков газа и НАК "Нафтогаз Украины".

В Украине отопительный сезон должны начинать после того, как температура воздуха продержится ниже 8 градусов тепла как минимум три дня. В некоторых городах он может стартовать раньше 15 октября.