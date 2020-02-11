"Откуда?" Зеленский четко ответил, ждать ли повышения пенсий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не может сейчас повысить пенсии, поскольку должна вкладывать деньги в инфраструктуру.

Об этом он рассказал в интервью, которое обнародовал Офис президента. По его словам, рано или поздно такое распределение средств приведет к повышению соцвыплат.

"Мы все хотим (повышения. - Ред.) шахтерам, учителям, медикам... мы должны им увеличивать зарплату. Но есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий? Но мы должны понять: мы серьезно увеличиваем пенсии, или мы вкладываем эти деньги в инфраструктуру, модернизацию страны. А вкладывая в экономику, в инфраструктуру страны, у нас есть возможность, чтобы она, может, не в разы росла, но она начнет расти", – отметил Зеленский.

Президент пояснил, что такие инвестиции приведут к появлению новых рабочих мест, будут работать больше людей и таким образом возрастут поступления в бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

К 2028-му 45% украинцев, которые достигли 60 лет, останутся без пенсии из-за отсутствия стажа. Для них Пенсионный фонд предлагает два сценария покупки недостающих лет.

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