Открытие ТРЦ в Киеве привязали к метро: власти озвучили условия

Торгово-развлекательные центры Киева смогут возобновить работу при соблюдении существующих ограничений и открытии метрополитена.

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Условия открытия ТРЦ 19 мая озвучил исполняющий обязанности первого заместителя КГГА Валентин Мондриевский во время онлайн-встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и советником Киевского городского головы Владимиром Бондаренко, передает "Интерфакс-Украина".

Названы условия открытия ТРЦ в Киеве 112.ua

По его словам, власти поддерживают открытие ТРЦ, но при этом необходимо нивелировать все сложности и риски увеличения заболеваемости. Также работать они вряд ли смогут без метро.

"Торгово-развлекательные центры без метрополитена вряд ли смогут заработать, хотя бы потому, что работникам необходимо добираться на работу. Это именно та часть работников, которая обеспечивает функционирование бизнеса, который работает в ТРЦ. Поэтому, чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл повременить с открытием ТРЦ до восстановления работы метрополитена", – отметил Мондриевский.

При этом чиновник добавил, что после открытия торговые центры должны соблюдать санитарные нормы. Киевские власти будут контролировать этот момент.

Напомним, что в эфире ObozTV министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что метрополитен в Киеве могут сразу закрыть после открытия.

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