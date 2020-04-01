Продуктовые рынки откроют? Эпидемиолог предупредил украинцев об опасности

В Украине не безопасно в разгар пандемии коронавируса ослаблять карантин и открывать продуктовые рынки.

Об этом заявил в комментарии "Гордону" кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин. По его словам, открывая продуктовые рынки, власти полагаются исключительно на осознанность людей.

"Я не считаю, что открывать рынки сейчас безопасно. В нашей стране законы издаются для того, чтобы население их потом нарушало. Осознанность людей в целом невелика. Они еще не готовы к таким демократическим решениям. Однако в регионах мы сталкиваемся с тем, что многие люди остались без работы. Им просто нечего есть. В общинах возрастает волнение, и мы можем увидеть рост преступности на улицах. Это сейчас отмечается в той же Испании, где введены обширные ограничительные меры", – сказал эпидемиолог.

Открытие рынков на карантине

По его мнению, торговля на рынках на улице более безопасна, чем в закрытых. Но вопрос в том, насколько активно будет проводиться информационная политика и будет ли придерживаться предписаний администрация рынков.

"Сегодня нет органа, который может контролировать соблюдение этого постановления. То есть ставка на осознанность людей и руководства рынков. Риск распространения вируса возрастает. Но на открытых рынках при соблюдении гигиены рук вероятность инфицирования короновирусом очень низкая. На крытых рынках ситуация с безопасностью сложнее. Нужно составить более подробные рекомендации, в каких конкретных помещениях какие меры выполнять для усиления безопасности. А пока со стороны государства таких четких рекомендаций нет", – подчеркнул Александрин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине Минздрав в условиях карантина разрешил возобновить работу рынков, при условии, что там будет выполняться ряд требований.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине из-за пандемии коронавируса может быть продлен до второй половины мая.

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