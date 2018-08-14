Отключат 2 млн карт: крупный банк предупредил украинцев о "перезагрузке"

"Альфа-Банк" 22 августа приостановит обслуживание двух миллионов своих платежных карт.

"В связи с полной "перезагрузкой" системы с 9:00 будут временно недоступны операции по платежным картам банка. До конца дня мы полностью восстановим активность карт и всех систем банка", – говорится на сайте финучреждения.

В частности, на время перехода на новый процессинговый центр клиенты банка не смогут рассчитываться через платежный терминал за товары и услуги, снимать наличные в банкомате, перечислять средства на другую карту, пользоваться системой интернет-банкинга My Alfa-Bank.

Кроме того, 21 и 22 августа клиенты "Альфа-Банка" не смогут устанавливать и менять PIN-коды на своей карточке.

Временные ограничения в обслуживании коснутся также зарплатных, корпоративных и бизнес-карт для предпринимателей. Формирование зарплатных ведомостей будет доступно, однако их обработка и зачисления на карточные счета начнутся по завершении технических работ и будут завершены 23 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине банки начали активно "штурмовать" заемщиков.