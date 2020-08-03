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Отелю "Днепр" нужно было шесть тысяч лет, чтобы окупить цену продажи

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
18,9 т.
Отелю 'Днепр' нужно было шесть тысяч лет, чтобы окупить цену продажи

Отель "Днепр" продали за рекордные 1,1 млрд грн.

Киевскому отелю "Днепр", который ушел с молотка на торгах большой приватизации за 1,1 млрд гривен, понадобилось бы шесть тысяч лет, чтобы окупить цену продажи.

Об этом сообщил замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко, передает телеграмм-канал PavlovskyNEWS.

По его словам, доход отеля под управлением государства был небольшим: номера старомодные, а об обновлениях даже не шла речь. А его продажа стала одной из самых знаковых приватизаций после "Криворожстали" в 2004 году. Тогда металлургический комбинат был продан за 804 млн долларов.

Замглавы ФГИУ сообщил, что в аукционе за "Днепр" приняли участие 29 инвесторов. Продажа отеля прошла согласно лучших мировых стандартов: с равными правами и предоставлением всех необходимых схем, черчений и т.д.

Елейко утверждает, что покупателя уже проверили согласно всех требований и ждут подписания контракта в течение 14 дней. Также подтвердил информацию, что новый владелец планирует делать реконструкцию отеля, тем самым увеличить его прибыльность.

Приватизация отеля "Днепр"

Приватизация отеля "Днепр" Телеграмм-канал PavlovskyNEWS

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Фонд госимущества в рамках приватизации продал отель "Днепр" в Киеве за 1 млрд 111 млн гривен компании "Смартленд", которая победила в аукционе.

Позже СМИ узнали, что компанию "Смартленд" основал профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.

23 июля стало известно, что победу в аукционе за отель “Днепр” одержали украинские айтишники, которые хотят превратить его в первый киберспортивный отель в мире, полностью подготовленный для таких ивентов.

УкраинаКиевПриватизация госимуществаприватизацияОтель "Днепр"
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