Продажу отеля 'Днепр' за 1,1 млрд могут отменить

В Окружной админсуд Киева поступил иск об отмене результатов аукциона по продаже киевской гостиницы "Днепр" за 1,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба суда. Отмечается, что суд просят отменить приказ Фонда госимущества Украины от 29 июля 2020 года №1268, которым был утвержден протокол о результатах электронного аукциона.

"Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истица просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта", – говорится в сообщении суда.

По мнению истицы, указанный приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства.

"Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу", – добавили в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Фонд госимущества в рамках приватизации продал отель "Днепр" в Киеве по 1 млрд 111 млн гривен компании "Смартленд", победившей в аукционе.

Позже СМИ узнали, что компанию "Смартленд" учредил профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.

23 июля стали известно, что победу в аукционе за гостиницу "Днепр" одержали украинские айтишники, которые хотят превратить его в первый киберспортивный отель в мире, полностью подготовленный для таких ивентов.

Позже выяснилось, что гостинице "Днепр" понадобилось бы шесть тысяч лет, чтобы окупить цену продажи.

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