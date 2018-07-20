МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт
Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Контрабанде - бой: как украинцам вернут лес и колоссальные деньги

4.9тЧитать новость на украинском

Ежегодно Украина теряет миллиарды долларов из-за контрабанды на границе. Схемы ввоза и вывоза товаров через таможню выстраивались годами. Пользуясь довольно мягким законодательством, а также пособничеством правоохранителей, контрабандисты без особых проблем уклоняются от налогов и зарабатывают на черном рынке колоссальные деньги.

Правда, в середине июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломлены.

Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, приняв во втором чтении законопроект № 5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. Инициативу нардепов поддержали и в Кабмине, рекомендовав президенту подписать данный закон.

Что ужесточает резонансный законопроект и как будут наказывать за одну из самых болезненных махинаций в Украине - вывоз леса из Карпат, читайте в материале OBOZREVATEL.

От 3 до 5 лет

Проголосованный народными депутатами проект закона Радикальной партии Олега Ляшка состоит из нескольких поправок в Уголовный и Административный кодексы.

При этом его главная новация - криминализация контрабанды леса.

УНН

В законопроекте указано, что перемещение через границу вне таможни, или сокрытие на пункте таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, а также необработанных материалов, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

За повторное нарушение статьи или нарушение группой лиц, пребывающей в сговоре, а также должностным лицом (в особо крупных размерах) законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Новости
Начинать надо с таможни: геоэколог о проблеме вырубки леса в Украине

Если же преступление совершено группой лиц или в особо крупных размерах, санкция статьи предусматривает от 10 до 12 лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

За незаконную вырубку деревьев в лесах или других зонах, проект закона также предусматривает: штраф от 1 до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов (до 25,5 тыс. грн., по состоянию на 2018 год, - Ред.); арест на срок до 6 месяцев; ограничение свободы на срок до 3-х лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, наказываются ограничением свободы от 3 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Если подобные нарушения произошли в заповедной зоне, проект предусматривает: взыскания штрафа в размере от 1,5 до 2 тысяч необлагаемых минимумов (до 34 тыс. грн, - Ред.); или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет; или лишением свободы на тот же срок. В том случае, если подобные действия имели тяжкие последствия для природы, санкция статьи предусматривает лишение воли от 5 до 7 лет.

Новости
Закон о контрабанде леса могут не подписать, на Порошенко уже вышли люди, - Галасюк

Изменения в Административный кодекс

Так, незаконная вырубка, повреждение кустарников или деревьев, а также хранение незаконно вырубленных деревьев - штраф от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов (до 510 грн - Ред.). В случае если правонарушение совершит чиновник - его штраф составит от 75 до 150 минимумов (2550 грн - Ред.). Если подобное нарушение повторяется, то сумма штрафа увеличивается в разы.

Когда аналогичное нарушение будет совершено при строительстве или застройке - штраф составит от 10 до 30 необлагаемых минимумов (до 512 грн - Ред.) для физических лиц, для юридических лиц-предпринимателей - от 30 до 50 (до 850 грн - Ред.).

ТАСС

Закон, в случае его подписания президентом, ограничит использование необработанных деревоматериалов на внутреннем рынке до 25 млн кубометров в год. А также установит 8-летний мораторий с 1 января 2019 года на экспорт из Украины топливной древесины.

Давление на президента

При этом в комментарии OBOZREVATEL один из авторов законопроекта народный депутат Виктор Галасюк заявил, что с Администрацией Президента уже связывались люди с просьбой ветировать закон.

“По нашей информации, контрабандисты хотят договориться, чтобы президент ветировал закон. Мол, Евросоюз будет категорически против, эти дрова невозможно будет продавать в Украине. Эти аргументы - ложь. Закон полностью отвечает нашим международным обязательствам, договорам с ВТО (Всемирная торговая организация - Ред.) и ЕС. У нас есть официальные письма от деревоперерабатывающих компаний, где они подтверждают, что вся древесина может быть обработана в Украине, у них есть все необходимые мощности… Поэтому никаких реальных причин не подписывать закон нет”, - сказал Галасюк.

Напомним, согласно Конституции Украины, президент должен подписать законопроект до 24 июля, в противном случае закон будет считаться принятым.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Темы
ЭксклюзивМораторий на экспорт лесаКонтрабанда в Украине
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ РУССКИМ ПИДЕРАСТАМ...У ВАС ЛЕСА ДАВНО НЕТ И СКОРО КИТАЙЦЫ ВЫРУБЯТ ПОСЛЕДНИЙ...БУДЕТЕ ДЫШАТЬ КИТАЙСКИМ ГАВНОМ КОТОРОЕ ОНИ ВАМ НАСРУТ ДЛЯ СВОИХ ОГУРЦОВ ТЕПЛИЧНЫХ....А ПОТОМ ЕЩЁ И КУПИТЕ ИХ ТАК КАК В СИБИРИ ВЫ КАК КИТАЙСКИЕ РАБЫ ЗА БУТЫЛКУ ДАЖЕ ГОТОВЫ СЕСТЬ НА НЕЁ....
Ответить
0
0
Klins Sergei
Klins Sergei
Заебетесь дым глотать,через дупу выпускать.
Ответить
0
0
Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
Klins Serge АХ ТЫ Ж ПИДАР ЗАВИСТЛИВЫЙ...В ПИДАРАХЕ КРОМЕ КИТАЙСКИХ СТЕПЕЙ УЖЕ НИЧЕГО НЕТ...
Ответить
0
0

Наши блоги