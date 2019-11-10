"Слуга народа" легализует азартные игры в Украине: что важно знать о новшестве

В Украине всерьез заговорили о легализации казино, игровых автоматов, “одноруких бандитов” и лотереи. Уже в ближайшие месяцы Верховная Рада может принять соответствующий закон, и возможность заработать миллионный выигрыш законным путем получат тысячи украинцы.

Эксперты же оценивают потенциальный рынок азартных игр в Украине от 3 до 10 миллиардов гривен. Что важно знать и смогут ли выиграть украинцы — разбирался OBOZREVATEL.

Почему в Раде взялись за казино?

Народные депутаты напролом бросились регистрировать в парламенте свои варианты законопроектов. По состоянию на 7 ноября в Раде уже есть 8 различных проектов — от “Слуги народа”, Кабинета министров и “Оппозиционной платформы — За жизнь”. Это прямо свидетельствует о том, что в монобольшинстве пока нет единого мнения о формате легализации и получить большинство голосов может практически любой законопроект.

За саму идею легализации выступает и президент Владимир Зеленский. Правда, хочет он это продвинуть с некоторыми оговорками. А точнее — сделать доступным казино только в 5-звездочных отелях, желательно на черноморском побережье Украины.

Что могут принять и кому выгодно?

Первый законопроект — Кабинета министров. Игорные заведения смогут официально работать после покупки лицензии. Для казино их будет 20, для букмекерских контор — 80, онлайн-казино — 10, покерных клубов — 5, интернет-покерных клубов — 5, и для салонов игровых автоматов — 160.

Все указанные лицензии будут продавать на электронных торгах. Стартовые цены: для казино 12 400 минимальных прожиточных минимумов ежегодно — это примерно 21 млн гривен (кроме Киева); для покерных клубов — 625 минимумов (около 1 млн гривен); для зала с игровыми автоматами — 730 минимумов (1,4 млн гривен); для букмекеров — от 625 минимумов (чуть более 1 млн гривен).

Законопроект защищает право на выигрыш. Если он будет до 5 миллионов гривен, его обязаны предоставить сразу на месте, если больше — то в течение 10 дней. Для обеспечения выигрышей казино должно иметь действующую банковскую гарантию на не менее чем 7200 минимальных зарплат. А это более 35 миллионов гривен. Детально о нем можно прочитать здесь.

При этом законопроект направлен прежде всего на отечественных и российских игроков азартных игр (Пари-Матч, 1xbet, Марафонбет и другие). Это связано как с отсутствием переходного периода (времени на заход на рынок иностранных компаний), так и чисто украинскими юридическими особенностями.

Особое внимание стоит уделить и домену UA, который нужно иметь для выхода на букмекерский рынок Украины. А получить его можно только имея отечественную торговую марку, чья регистрация занимает примерно год. За это время весь рынок будет заполнен отечественными компаниями.

При этом законопроект Кабмина был отмечен основным, еще 7 было подана в течении нескольких дней. Так, №2285-1 авторства народного депутата от “Слуги народа” Олега Марусяка — вносит в идею несколько коррективов:

играть в азартные игры разрешается лицам не с 18 лет, а с 21 года;

как и проекте закона Кабмина, вырученные деньги в виде налогов пойдут на: медицину, детский спорт, программы повышения духовного и культурного развития украинцев, а также деятельность уполномоченного за контролем над игорным бизнесом органа.

Во время Первого игорного форума в Херсоне нардеп Марусяк признался, что в рабочую группу входит эксперт в сфере игорного бизнеса, владелец компании First National Lotteri Ltd Борис Баум. По данным "РБК-Украина", он связан с крупными российскими бизнесменами.

“Ранее был известен как представитель группировки "Лужниковская" россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и других авторитетных бизнесменов, обладающих в Украине рядом облэнерго… Неофициально вокруг Баума уже возник ореол главного "решалы", который именем Коломойского якобы открывает любые двери в Офисе президента".

"Лужниковские" — это, прежде всего, бизнесмен Михаил Воеводин, депутат Госдумы РФ Александр Бабаков (в отношении которого применены санкции правительством США и европейских стран, голосовал за аннексию Крыма), а также президент спортивного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Они обладают множеством активов в Украине”, — говорится в материале издания.

Подает свой законопроект и нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский №2285-3. Его проект направлен на полное закрытие “улицы от азартных игр”, а также введение уголовной ответственности как за занятие незаконной игорной деятельностью, так и за предоставление помещения под казино (его попросту конфисковали). Также, по словам нардепа, все другие проекты направлены на лоббизм интересов крупных компаний.

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Это важно?

Есть сразу несколько причин:

Во-первых, ни для кого не секрет, что в Украине работает сеть казино и игорных автоматов. Делается это все нелегально и подпольно, деньги уходят в карманы чаще всего силовикам.

Если это легализовать, то суммы отчисления будут идти в государственный бюджет. По мнению экс-главы Госкомпредпринимательства, президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского, налоговое поле азартных игр в Украине минимум 10 млрд грн.

В Кабинете министров прогнозируют пока более скромную прибыль — около 3 млрд гривен.

Во-вторых, после легализации это станет безопаснее. Казино и игорные заведения обяжут контролировать клиентов, устанавливать возрастной контроль, а также не пускать в заведения игроманов (лудоманов).

В-третьих, игроки гарантированно получат свой выигрыш. Это также прописано в законе. Если же этого не последует, украинцы на законных основаниях смогут обращаться в суд и требовать отдать им денежный выигрыш.

Проще говоря - сфера станет цивилизованней, а деньги будут наполнять бюджет. К примеру, представитель ГУ "Юкрейнинвест" на юге Украины Дмитрий Мисюров прямо уверяет, что страна в случае легализации казино получит больше качественных отелей.

“Принятие законов, стимулирующих развитие цивилизованного игорного бизнеса, отразится не только на уровне сервиса, но и на развитии туристического потенциала и внимании со стороны иностранного инвестора. Уже сейчас в Украине реализуются несколько проектов по строительству гостиниц ведущими сетевыми операторами. В Одессе проект строительства гостиницы "Редиссон", а в Киеве — "Шератон”, — пояснил OBOZREVATEL Мисюрев.

Мировой опыт

Яркий пример успешной легализации казино — Грузия. В стране уже более 20 лет работает свободный рынок игорного бизнеса. Действуют даже отдельные зоны, где местные власти освобождают от налогов казино, если при них будут построены отели на 80 или 100 номеров. Например, районы Казбеги или Цхалтубо. Таким образом туристическая привлекательность страны выросла в разы.

К тому же деньги прямиком идут в местные бюджета, в среднем это 24%. В 2014 году 39% бюджета города Казбеги составил налог от азартных игр, Батуми — 34%.

Интересна статистика и по странам Европейского Союза. По данным исследования Офиса с финансового и экономического анализа в ВРУ:

Италия в 2012 году получила от азартных игр 9,2 млрд евро (в сфере работает более 80 тысяч человек);

Франция 5 млрд евро (работает более 90 тысяч человек);

Испания 3,7 млрд евро (работает более 120 тысяч человек);

Великобритания 5,8 млрд евро (работает более 100 тысяч человек).

В 2015 году оборот игорного бизнеса в Европейском Союзе оценивался в 91,6 млрд евро.

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