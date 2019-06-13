"Оружие Путина": США захотели нанести мощнейший удар по газопроводу в обход Украины

В Палате представителей Конгресса США зарегистрировали законопроект о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2".
Соответствующий проект закона внесли демократ Дэнни Хек и республиканец Грег Пенс, говорится на официальной странице республиканца Адама Кинзингера.
"В течение многих лет Россия пыталась использовать энергетическую зависимость как средство оказания чрезмерного политического влияния на наших европейских союзников", – заявил Кинзингер.
По его словам, "Северный поток-2" несет угрозу для миллионов европейцев и создаст серьезные риски для безопасности во всем мире.
"Владимир Путин использовал природный газ в качестве оружия для запугивания и принуждения всего региона", – отметил Кинзингер.
В связи с этим республиканец считает необходимым остановить завершение строительства "Северного потока-2".
"Соединенные Штаты должны поддержать наших союзников и защитить нашу собственную национальную безопасность", – резюмировал он.
На соответствующее решение американских властей уже отреагировал НАК "Нафтогаз Украины".
"Законопроект, заточенный на санкции против "Северного потока-2", подали и в Палате представителей американского конгресса. Важно, что соавторами законопроекта также являются и республиканцы, и демократы", – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
"Законопроект #HR3206 практически аналогичен документу, представленному месяц назад в Сенате представителями обеих партий. В обеих палатах есть консенсус между обеими партиями, необходимо внедрить обязательные санкции и остановить Северный поток-2", – резюмировали в "Нафтогазе".
Законопроект #HR3206 практично аналогічний документу, поданому місяць тому у Сенаті представниками обох партій.— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 13 июня 2019 г.
В обох палатах є консенсус між обома партіями, що необхідно впровадити обов’язкові санкції і зупинити Північний потік 2
Американские власти отмечают, что "Северный поток-2" несет угрозу для миллионов европейцев
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Россия прокладывает газовые маршруты в обход Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающий усиление требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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