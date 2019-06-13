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"Оружие Путина": США захотели нанести мощнейший удар по газопроводу в обход Украины

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В Палате представителей Конгресса США зарегистрировали законопроект о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2".

Соответствующий проект закона внесли демократ Дэнни Хек и республиканец Грег Пенс, говорится на официальной странице республиканца Адама Кинзингера.

"В течение многих лет Россия пыталась использовать энергетическую зависимость как средство оказания чрезмерного политического влияния на наших европейских союзников", – заявил Кинзингер.

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По его словам, "Северный поток-2" несет угрозу для миллионов европейцев и создаст серьезные риски для безопасности во всем мире.

"Владимир Путин использовал природный газ в качестве оружия для запугивания и принуждения всего региона", – отметил Кинзингер.

В связи с этим республиканец считает необходимым остановить завершение строительства "Северного потока-2".

"Соединенные Штаты должны поддержать наших союзников и защитить нашу собственную национальную безопасность", – резюмировал он.

На соответствующее решение американских властей уже отреагировал НАК "Нафтогаз Украины".

"Законопроект, заточенный на санкции против "Северного потока-2", подали и в Палате представителей американского конгресса. Важно, что соавторами законопроекта также являются и республиканцы, и демократы", – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

"Законопроект #HR3206 практически аналогичен документу, представленному месяц назад в Сенате представителями обеих партий. В обеих палатах есть консенсус между обеими партиями, необходимо внедрить обязательные санкции и остановить Северный поток-2", – резюмировали в "Нафтогазе".

Законопроект #HR3206 практично аналогічний документу, поданому місяць тому у Сенаті представниками обох партій.

В обох палатах є консенсус між обома партіями, що необхідно впровадити обов’язкові санкції і зупинити Північний потік 2

— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 13 июня 2019 г.

Американские власти отмечают, что

Американские власти отмечают, что "Северный поток-2" несет угрозу для миллионов европейцев

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия прокладывает газовые маршруты в обход Украины

Россия прокладывает газовые маршруты в обход Украины

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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Полковник ФСБ Иван Трамп специально разваливает доверие международных партнёров к США.
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Питон Каа
Питон Каа
Любит США своих союзников в Европе, ох как любит и защищает. А они, неблагодарные, руками и ногами от США отпихиваются, не надо, говорят, нам вашего газа, а вот русский газ нам подавай. Ну ничего, еще время есть, еще столько всяких санкций против этих ослушников изобрести можно, вот только они ответными санкциями грозятся, паразиты.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Америка так щедро санкциями разбрасывается, что скоро одна останется. Ну как одна... С Украиной.
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