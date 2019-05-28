Украинцы разоблачили новую схему мошенников: что ни в коем случае нельзя делать

В Украине набирает популярности новая схема мошенничества с банковскими картами с помощью рассылки фейковых сообщений на мобильный телефон.

О хитрой уловке злоумышленников сообщают пользователи сети. В частности, один из них привел скриншот сообщения, где указано, что его карта якобы заблокирована.

Также, судя по фото, мошенники пугают украинцев тем, что сообщают о нулевом балансе по карте. Также в фейковом сообщении от имени банка указаны номера телефонов для получения подробной информации.

Отметим, что ни в коем случае нельзя перезванивать, поскольку уже во время личного разговора мошенники всеми способами попытаются узнать у владельца любую конфиденциальную информацию о его карте - PIN-код, CVV-код или секретный пароль, который приходит на номер телефона для подтверждения оплаты или перевода денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе "развития населения" и получить 10 тыс. грн. Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств.

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