''Опасен для Украины'': в ЕС раскритиковали газопровод Путина

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" несет опасность для Украины и Словакии.

“Без сомнения, создание газопровода “Северный поток-2” является опасностью для Украины, Словакии, а также было бы энергетической опасностью для Польши, если бы не наши предупредительные действия, которые мы реализовываем”, – сообщил Дуда, передает "Укринформ".

По словам польского лидера, позиция указанных стран в вопросе реализации российского газового проекта является однозначной.

Дуда отметил, что Польша, а также президенты Украины и Словакии очень четко озвучивали свою точку зрени, и сейчас в этом контексте ничего не изменилось.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.