МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

''Опасен для Украины'': в ЕС раскритиковали газопровод Путина

4.6тЧитать материал на украинском

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" несет опасность для Украины и Словакии.

“Без сомнения, создание газопровода “Северный поток-2” является опасностью для Украины, Словакии, а также было бы энергетической опасностью для Польши, если бы не наши предупредительные действия, которые мы реализовываем”, – сообщил Дуда, передает "Укринформ".

По словам польского лидера, позиция указанных стран в вопросе реализации российского газового проекта является однозначной.

Новости
Украина и "Северный поток-2": Россия припугнула Европу проблемами с газом

Дуда отметил, что Польша, а также президенты Украины и Словакии очень четко озвучивали свою точку зрени, и сейчас в этом контексте ничего не изменилось.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Персона
Анджей Дуда
Место
Польша
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
5
144
Смешно
1
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Самые халявщики и засуетились, не хрен жить на халяву.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
О да, крупнейшим месторождениям Словакии есть, от чего переживать! Как же продавать добытый газ в Украину? Ну в российской трубе добытый... А Дуда не зря постоял изогнувшись около Трампа, выделят им денег, чтоб СПГ получать из Штатов.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Проходил мимо
Проходил мимо
А с какой стати нас должно волновать что у Польши и Украины какие то там опасения есть? Их строительство не коснется, разрешения все есть, Дания уперлась, так обойдут и все. Ну а Украина останется без транзита. Минус три миллиарда из бюджета каждый год.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Проходил мимо
Проходил мимо
Plotnikov Alex, ну рабочие места у них и так минусуются)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Проходил мимо, минус рабочие места и инфраструктура, плюс импорт
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги