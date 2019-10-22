"Он обречен": в России предрекли крах Крымскому мосту

Российский гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что Крымский мост обречен и призвал не ездить по нему.

"Как они могут осуществлять перевозки, если тоннель провалился? Как я понимаю, вообще никаких ж/д перевозок не может быть, у них не может две линии – на грузовые и пассажирские перевозки", – сообщил он в интервью OBOZREVATEL.

"На месте нормальных людей я бы по этому мосту не ездил, он обречен. Зачем рисковать своим здоровьем и свое жизнью? Мои друзья знают, на чем он стоит, и они не катаются", – добавил Медовар.

Новости Оккупанты рассказали о прорыве с Крымским мостом

Российский гидрогеолог отметил, что в строительных нормах было написано, что в сейсмических районах арочные мосты могут строиться только на скальном основании.

По его словам, в Керченском проливе более 1000 м вглубь полутвердых, песчаных, обводненных глин, и по старым нормам строить на этих глинах ничего нельзя.

"А они начали строить, они нарушили закон, и их нужно судить за это. Представьте себе, если хлопнет грязевой вулкан, глина поднимется выше и уйдет из-под опоры, и опора рухнет. Она же стоит пятками на глине, и это довольно серьезная вещь на самом деле. Этот ненужный большинству мост строился только для одного человека. На него выкинули кучу денег, и я уверен, что эксплуатационные расходы превысят стоимость строительства самого моста. К эту все идет", – резюмировал Медовар.

В Керченском проливе более 1000 м вглубь полутвердых, песчаных, обводненных глин, и по старому СНиПу строить на этих глинах ничего нельзя "Крымский мост"

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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