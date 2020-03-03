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3 марта • обновлено в 21:36
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Омелян озвучил версию отставки Гончарука

4.5т
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Обсуждаемая отставка премьер-министра Алексея Гончарука может быть связана с ситуацией в ПАТ "Центрэнерго".

"Есть версия, что это обострение и желание сменить Гончарука произошло после того, как Гончарук поменял руководство "Центрэнерго", – рассказал в эфире ObozTV бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По словам Омеляна, смена менеджмента госкомпании "вызвала нервную реакцию отдельных украинских олигархов".

"Был поставлен вопрос категорически, и президент это поддержал, что Гончарук будет уволен. Правдивая ли эта версия – все еще идут дискуссии. Но вполне вероятная", – отметил он.

При этом Омелян обратил внимание, что если бы у правительства Гончарука были "яркие успехи" и поддержка общества, то подобной ситуации могло не возникнуть.

"Во-первых, тогда бы у него рейтинг доверия был не 6%, а минимум 30-40%, если не больше. А во-вторых, его переговорная позиция была бы намного сильнее", – объяснил экс-чиновник.

Ожидается, что отставка Гончарука может быть рассмотрена на заседании Рады 4 марта

Ожидается, что отставка Гончарука может быть рассмотрена на заседании Рады 4 марта

facebook.com/KabminUA

Как сообщал OBOZREVATEL, предприятие "Центрэнерго" входит в сферу бизнес-интересов миллиардера Игоря Коломойского.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Алексей Гончарук Игорь Коломойский Владимир Омелян
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины "Центрэнерго"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Парень докатался на самокате.
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