Обсуждаемая отставка премьер-министра Алексея Гончарука может быть связана с ситуацией в ПАТ "Центрэнерго".
"Есть версия, что это обострение и желание сменить Гончарука произошло после того, как Гончарук поменял руководство "Центрэнерго", – рассказал в эфире ObozTV бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
По словам Омеляна, смена менеджмента госкомпании "вызвала нервную реакцию отдельных украинских олигархов".
"Был поставлен вопрос категорически, и президент это поддержал, что Гончарук будет уволен. Правдивая ли эта версия – все еще идут дискуссии. Но вполне вероятная", – отметил он.
При этом Омелян обратил внимание, что если бы у правительства Гончарука были "яркие успехи" и поддержка общества, то подобной ситуации могло не возникнуть.
"Во-первых, тогда бы у него рейтинг доверия был не 6%, а минимум 30-40%, если не больше. А во-вторых, его переговорная позиция была бы намного сильнее", – объяснил экс-чиновник.
Ожидается, что отставка Гончарука может быть рассмотрена на заседании Рады 4 марта
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Как сообщал OBOZREVATEL, предприятие "Центрэнерго" входит в сферу бизнес-интересов миллиардера Игоря Коломойского.
Ранее Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.
По информации издания "Зеркало недели", 28 февраля Алексея Гончарука вызвали к президенту Владимиру Зеленскому, где глава Кабмина должен был объяснить решение о смене руководства госкомпании.
Как сообщили источники OBOZREVATEL, с большой долей вероятности Алексей Гончарук уйдет в отставку уже 4 марта. Часть его Кабинета министров будет переформатирована, а примерно половину министров уволят.
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