Олигарху из Монако разрешили построить небоскреб над Печерскими холмами в Киеве

Киевская городская государственная администрация позволила "Картас Траст Компани" разрабатывать проект "многофункционального комплекса" на 25 этажей около гостиницы "Салют".
В частности, соответствующее ООО получило исходные данные на реконструкцию нежилого дома по ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 4, сообщают "Наші гроші".
Градостроительные условия и ограничения свидетельствуют, что высота здания после реконструкции может составлять 73,5 метра (ориентировочно 25 этажей).
Окончательную высоту должны определить на основании выводов историко-градостроительного обоснования.
"Наші гроші"
Реконструкцию разрешено проводить в рамках существующих фундаментов здания. Сейчас это нежилой дом площадью 10 тыс. кв. м, который с 2011 года принадлежит "Картас Траст Компани".
Согласно генеральному плану, участок с этим зданием, относится к территории общественных зданий и сооружений.
Руководителем ООО "Картас Траст Компани" является Вячеслав Климов, а основателем – Сергей Дядечко, экс-вице-президент "Родовид Банка" времен контроля над финучреждением структурами Юрия Иванющенко.
Дядечко также является владельцем банка "Союз", который ликвидируется. Последние годы он проживает в Монако, где купил местный баскетбольный клуб.
Учредителем ООО "Картас Траст Компани" является Сергей Дядечко
УП
ООО "Картас Траст Компани" фигурировало в уголовных процессах по уклонению от уплаты налогов. Кроме того, эта фирма фигурирует как конечный покупатель газа у компаний по "делу Онищенко".
"Наші гроші"
"Наші гроші"
"Наші гроші"
"Наші гроші"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник связанного с Виктором Медведчуком нардепа Тараса Козака стал подписантом ООО "Академ-Клуб", которое контролировал нардеп-застройщик Максим Микитась, и которое арендует более 40 га на берегу Днепра в Киеве под застройку.
В частности, еще в 2005-2006 годах Киевсовет передал ООО "Академ-Клуб" в аренду на 25 лет два участка для комплексной застройки с отселением жителей на территории 11-го микрорайона жилого массива Позняки-Западные.
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