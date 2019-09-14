Олигарх Фукс подтвердил связь с Коломойским

Скандальный олигарх Павел Фукс подтвердил, что является партнером Игоря Коломойского в Укрнефтебурении.
Как передает "Новое время", об этом он сказал журналистам на форуме YES в Киеве.
Также журналист Роман Кравец опубликовал в Facebook снимок, на котором Фукс сидит за одним столом с Коломойским.
Фукс и Коломойский на YES
Roman Kravets, Facebook
Укрнефтебурение — одна из крупнейших частных нефтегазодобывающих компаний Украины. Аффилирована с Коломойским и бывшим депутатом Верховной Рады Виталием Хомутынником.
Компания также имеет спецразрешение на разработку самого перспективного украинского газового месторождения — Сахалинского (Харьковская область).
Фукс и Коломойский
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
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