Олигарх Фукс подтвердил связь с Коломойским

Скандальный олигарх Павел Фукс подтвердил, что является партнером Игоря Коломойского в Укрнефтебурении.

Как передает "Новое время", об этом он сказал журналистам на форуме YES в Киеве.

Также журналист Роман Кравец опубликовал в Facebook снимок, на котором Фукс сидит за одним столом с Коломойским.

Фукс и Коломойский на YES Roman Kravets, Facebook

Укрнефтебурение — одна из крупнейших частных нефтегазодобывающих компаний Украины. Аффилирована с Коломойским и бывшим депутатом Верховной Рады Виталием Хомутынником.

Компания также имеет спецразрешение на разработку самого перспективного украинского газового месторождения — Сахалинского (Харьковская область).

Фукс и Коломойский

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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