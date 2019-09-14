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14 сентября • обновлено в 22:51
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Олигарх Фукс подтвердил связь с Коломойским

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Скандальный олигарх Павел Фукс подтвердил, что является партнером Игоря Коломойского в Укрнефтебурении.

Как передает "Новое время", об этом он сказал журналистам на форуме YES в Киеве.

Также журналист Роман Кравец опубликовал в Facebook снимок, на котором Фукс сидит за одним столом с Коломойским.

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Фукс и Коломойский на YES

Фукс и Коломойский на YES

Roman Kravets, Facebook

Укрнефтебурение — одна из крупнейших частных нефтегазодобывающих компаний Украины. Аффилирована с Коломойским и бывшим депутатом Верховной Рады Виталием Хомутынником.

Компания также имеет спецразрешение на разработку самого перспективного украинского газового месторождения — Сахалинского (Харьковская область).

Фукс и Коломойский

Фукс и Коломойский

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

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Тема
Форум YES
Место
Украина Киев
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