Оккупанты рассказали о прорыве с Крымский мостом

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих заявил, что движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года.

По данным "Крымской железной дороги", ж/д сообщение должно стартовать 9-10 декабря, а продажа билетов – в октябре, сообщает ТАСС.

В то же время так называемый глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что темпы работ на железнодорожной части моста позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше обозначенного срока.

"Все движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года – это будет сделано", – отметил Дитрих.

По его словам, пока сложно сказать, кто будет оператором железнодорожных перевозок по мосту.

Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года "Крымский мост"

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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