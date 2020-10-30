Одного корабля недостаточно, – в России озвучили проблему с 'Северным потоком-2'

Российский эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил, что одного судна для достройки газопровода "Северный поток-2" будет недостаточно.

"Будут шторма – ничего не сделаем, потому что если использовать только одно судно, то скорость укладки порядка трех километров в сутки, там осталось порядка 150 километров, просто физически не хватает”, – сообщил Марцинкевич в интервью Sputnik Литва.

Таким образом, по его словам, "Газпром" может не торопиться достраивать "Северный поток-2" до конца этого года.

“Для "Газпрома" никакой необходимости торопиться нет, потому что транзитные мощности "Ямал-Европа" и ГТС Украины в соответствии с соглашением с учетом уровня закаченности подземных хранилищ на территории Европы этот сезон позволяют пройти совершенно без спешки", – резюмировал Марцинкевич.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

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