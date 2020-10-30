Одного корабля недостаточно, – в России озвучили проблему с "Северным потоком-2"
Российский эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил, что одного судна для достройки газопровода "Северный поток-2" будет недостаточно.
"Будут шторма – ничего не сделаем, потому что если использовать только одно судно, то скорость укладки порядка трех километров в сутки, там осталось порядка 150 километров, просто физически не хватает”, – сообщил Марцинкевич в интервью Sputnik Литва.
Таким образом, по его словам, "Газпром" может не торопиться достраивать "Северный поток-2" до конца этого года.
“Для "Газпрома" никакой необходимости торопиться нет, потому что транзитные мощности "Ямал-Европа" и ГТС Украины в соответствии с соглашением с учетом уровня закаченности подземных хранилищ на территории Европы этот сезон позволяют пройти совершенно без спешки", – резюмировал Марцинкевич.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.
Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ассоциация международных страховщиков судовладельцев распространила специальный циркуляр, в котором запретила страховать судна, задействованные в проекте. В тексте сообщается: члены ассоциации должны помнить, что "не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность, или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций".
Власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.
11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.
В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что США хотят любой ценой остановить "Северный поток-2".