Вместо одной ГАСИ в Украине могут создать три новых

Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе выразил обеспокоенность планами власти реорганизовать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ).

"На сайте Минрегионстроя появился проект постановления, где хотят создать вместо одного ГАСИ сразу три. Нас это очень настораживает. Чтобы не вышло так, что из одного неконтролируемого ГАСИ получится три неконтролируемых ГАСИ", – сообщил Парцхаладзе в эфире ObozTV.

По его мнению, такое увеличение числа контролирующих органов может привести к ряду проблем, в том числе – к подорожанию жилья.

"Чтобы не получилось, что жилье станет еще дороже... Значительно", – предупредил он.

На уточняющий вопрос, могут ли цены на недвижимость вырасти из-за того, что застройщики будут вынуждены "нелегально заносить деньги уже в три кабинета", Парцхаладзе ответил: "Ну, возможно и так".

"Поэтому мы бы хотели, чтобы процесс принятия таких решений был прозрачным, открытым. И в нем участвовало профессиональное сообщество", – подчеркнул глава Конфедерации.

Парцхаладзе отметил, что нынешняя ГАСИ действительно одна из наиболее коррумпированных структур Украины.

"Возможно, там надо всех людей почистить, убрать. Но проблема заключается в том, что надо начинать не с ликвидации ГАСИ, а менять систему и подходы. Например, как в Европе, вводить страхование. Тогда вообще не нужно приходить в ГАСИ и вводить в эксплуатацию. Потому что страховая осуществляет контроль и надзор в 100 раз эффективнее, чем эта ГАСИ", – объяснил он.

Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Украине планируют ликвидировать в ближайшие две недели 112.ua

Как писал OBOZREVATEL, 5 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Украине ликвидируют в ближайшие две недели. Вместо нее, по его словам, будет создан "параллельный орган".

Подробнее о "коррупционном строительном спруте" и о том, что на самом деле происходит в ГАСИ – читайте в материале OBOZREVATEL.

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