Обвал моста в Генуе: полиция Италии провела громкие аресты

В Италии арестовали глав компании, занимавшейся восстановлением обрушившегося в прошлом году в Генуе "моста Моранди".

В частности, руководителей строительной фирмы обвинили в связях с мафией, сообщают "РИА Новости".

Речь идет о двух представителях неаполитанской компании Tecnodem, получившей субподряды на проведение работ по демонтажу поврежденных конструкций моста.

Управлению по борьбе с организованной преступностью Генуи удалось установить, что руководство фирмы имеет тесные контакты с могущественной преступной организацией каморра, действующей на юге Италии.

На сегодняшний день следователи проводят серию обысков в Генуе и Неаполе, изымая документы по данному делу.

Tecnodem была полностью отстранена от выполнения работ в Генуе.

Tecnodem была полностью отстранена от выполнения работ в Генуе

Как сообщал OBOZREVATEL, обрушение моста произошло 14 августа 2018 года. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека, серьезные ранения получили около 10 граждан.

Более 600 жителей города лишились крова, поскольку были вынуждены оставить дома, расположенные в опасной зоне вблизи моста.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заверил, что мост в Генуе будет полностью восстановлен и торжественно открыт в начале 2020 года.

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