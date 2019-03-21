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МирСпорт

/Новости экономики

Обнародованы показатели ВВП Украины в 2018 году

1.3тЧитать материал на украинском

ВВП Украины за 2018 год превысил показатель 130 млрд долларов и составил 130,66 млрд долларов США.

Такие данные опубликовал в Facebook экономист Владимир Компаниец. Он отметил, что его прогноз сбылся. Прирост реального в 2018 году ВВП составил 3,3%.

ВВП в гривнах за прошлый год составляет 3558 млрд грн, написал Компаниец.

ВВП Украины

ВВП Украины

Facebook Владимира Компанийця

Новости
Почему наши люди работают на ВВП других стран?

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины до конца 2018 года с 3,5% до 3,3%.

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Персона
Владимир Компаниец
Тег
ВВП
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
вот-это ж..а! теперь надо отдать 40% от 5 млрд. нашим кредиторам просто так, по схеме Яреско!
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andrei andrei
andrei andrei
Надо мне тоже че нить забавное запостить в ФБ😁 А ведь народ верит, наверное.
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