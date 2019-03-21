Обнародованы показатели ВВП Украины в 2018 году

ВВП Украины за 2018 год превысил показатель 130 млрд долларов и составил 130,66 млрд долларов США.

Такие данные опубликовал в Facebook экономист Владимир Компаниец. Он отметил, что его прогноз сбылся. Прирост реального в 2018 году ВВП составил 3,3%.

ВВП в гривнах за прошлый год составляет 3558 млрд грн, написал Компаниец.

ВВП Украины Facebook Владимира Компанийця

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины до конца 2018 года с 3,5% до 3,3%.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!