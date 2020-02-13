"Слуга народа" хочет вернуть воду в Крым? Как и за что торгуются с Путиным

Украинская власть в очередной раз подняла тему поставок воды в аннексированный Россией Крым. Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия решил, что водный ресурс станет отличным инструментом для проведения торгов с российским президентом Владимиром Путиным за возвращение оккупированного Донбасса.

Многие увидели в этих словах предпосылки к реализации уже давно обсуждаемого в пророссийских и сепаратистских кругах сценария обмена Крыма на Донбасс. Как будет решаться вопрос – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Двое представителей фракции "Слуга народа" предложили возобновить поставки воды в Крым за деньги или уступки со стороны РФ по Донбассу.

В Кремле же ответили, что Крым - российский и не является объектом каких-либо разменов. А Донбасс это внутриукраинская проблема.

Крымские татары выступили против заявления "слуг народа" и напоминают властям, что Крым - это их земля, и им решать, поставлять туда воду или нет.

Крым в обмен на Донбасс?

Экс-глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын в прямом эфире ObozTV уверен, что Россию можно уговорить пойти на большие уступки по Донбассу, вплоть до отказа от особого статуса, вывода всех российских войск и наемников из оккупированных территорий и возвращения контроля Украиной на украинско-российской границей.

"По Крыму тоже можно вести переговоры, и требовать освобождения всех заключенных. Есть еще вопросы по которым можно вести переговоры, об их сути я говорить не хочу, но по ним можно говорить о дальнейшей деоккупации Крыма, но это не публичный разговор", – заявил экс-нардеп.

С подобной позицией в корне не согласен гендиректор телеканала ATR Ленур Ислямов: "Как говорил Мустафа Джемилев, когда ты договариваешься со львом имея свою собственную голову у него в пасти, ты можешь либо молится, либо сражаться и других вариантов нет. Как можно договариваться с Путиным? Давайте еще в Крым гастрабайтеров с Украины отправим работать? Может будем кланяться Путину за смерть наших бойцов?".

"То, что сказал Арахамия, это предательство национальных интересов Украины", – добавил Ислямов в комментарии OBOZREVATEL.

Ленур Ислямов "Буквы"

Почему же вообще происходят подобные информационные вбросы, тем более со стороны представителей самой большой фракции в парламенте, объяснил крымский переселенец и эксперт по вопросам политики и экономики из фонда "Майдан закордонных справ" Юрий Смелянский.

Он отметил, что в России понимают, что Крыму без днепровской воды будет очень сложно, несмотря на все заявления об обратном. И чтобы решить проблему, оккупанты неоднократно предлагали заплатить Украине коррупционный взнос.

"Учитывая, что моральность представителей власти в Украине за все 28 лет оставляла желать лучшего, а коррупция была отличительной чертой, оккупанты могли бы найти общий язык с некоторыми чиновниками, для которых названные суммы являются достаточно приемлемыми, чтобы поднять вопрос подачи воды в Крым", – говорит Смелянский, уточнив, что коррупция является первой причиной таких заявлений.

Новости Цимбалюк разгромил идею обмена Крыма на Донбасс

"Второе – существующий непрофессионализм, который порой проявляется в принимаемых решениях действующей власти, приводит к тому, что они обсуждают вопрос получения средств в доходную часть госбюджета продажей воды в Крым. У чиновника, который действует в интересах нацбезопасности государства, подобные мысли просто не возникают", – сказал экономист в комментарии OBOZREVATEL.

И третья причина заключается в том, что на протяжении 6 лет войны, в отношении Крыма власти создавали политику ложной реальности, когда вместо реальных и необходимых действий, обществу предлагались пустые лозунги. Такая политика дезориентирует не только общество, но и самих политиков, и они не понимают, как правильно выстраивать свои действия и принимать решения в отношении Крыма.

"Так, как формировалась внутренняя политика по отношению к аннексированному Крыму, к сожалению, исключать, что возобновление поставок воды может произойти, невозможно", – заявил Смелянский.

В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что не позволит "каким-то арахамиям" торговать территорией крымских татар.

Рефат Чубаров "День"

"Если кто-то в государстве допускает, что можно сдать территорию, целостный народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не много ни мало 500 тыс ... Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду... Любые комбинации по Донбассу, а вместо этого мы пускаем воду – этого делать нельзя".

"Это наша земля, это мы крымские татары коренной народ Крыма, это мы можем говорить о статусе этой земли, что с этой землей делать, подавать туда воду или нет", – добавил Ислямов.

Гениальные идеи от "Слуги народа"

В начале февраля народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил скандальную идею, которая, по его мнению, позволит заработать в украинский бюджету дополнительный деньги.

Так, "слуга народа" предложил продавать воду в Крым, сравнив этот опыт с израильским: "Была идея – продавать воду. Израильтяне продают воду практически к воюющей страны, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", – сказал Аристов.

Такое сообщение вызвало положительные отклики со стороны оккупационной власти Крыма, а вот украинцы обрушились на нардепа шквалом критики, после которой он тут же поспешил оправдаться.

"Когда мы ищем источники, как политики или бюджетный комитет, мы ищем возможности наполнения бюджета. Это были поиски возможностей – и все, без каких-либо привязок к каким-либо действиям", – сообщил он.

"Не было никаких расчетов, не было ничего, была просто идея. Сейчас этот вопрос не обсуждается, в принципе", – резюмировал Аристов.

Не успели страсти успокоится, как эстафету с "гениальными" идеями принял Арахамия. Высказывая свое мнение относительно ситуации, в которой Путин предложит пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в аннексирован Крым.

Давид Арахамия "Фокус"

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины... Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", – сказал он.

Позицию народного избранника раскритиковали как внутри его партии, так и другие коллеги по парламенту, общественные активисты, волонтеры и, конечно, крымские татары.

Основной посыл состоял в том, что вода в Крым зайдет только после деоккупации полуострова. А новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак предположил, что слова Арахамии – это его личное мнение, но пообещал с ним поговорить.

Правда нашлись в Украине и те, кто поддержал идею возобновить подачу воды в Крым чисто из коммерческих соображений.

"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", – заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, поддержав идею продажи Украиной воды России – для нужд аннексированного Крыма.

При этом он отметил, что поскольку Россия закрепила статус полуострова в своем законодательстве, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, хотя коммерческие отношения и возможны.

Леонид Кравчук "Главком"

"Время доброй воли, когда в мире существует другая система отношений, прошло", – подчеркнул Кравчук.

Реакция РФ

А вот ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова должен объяснить депутату Арахамии все желание Кремля идти на уступки Украине по каким-либо вопросам.

"Что касается Крыма - это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены", – сказал Песков

Песков подчеркнул, что Крым не может быть объектом "каких-либо разменов": "Что касается Донбасса - это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию".

Дмитрий Песков РБК

А что касается вероятности восстановления контроля Украины над границей на Донбассе в обмен на воду в Крым, пресс-секретарь главы РФ послал украинские власти обсуждать этот вопрос с представителями самопровозглашенных "Л/ДНР".

Проблемы с водоснабжением

После аннексии Крыма наиболее остро на полуострове стала проблема с водой. Перекрытие Северо-Крымского канала, который обеспечивал пресной водой 85% полуострова, стало настоящей катастрофой. До момента строительства Северо-Крымского канала полуостров представлял собой полупустыню, там нет собственных запасов воды, которые бы могли на 100% обеспечить потребности региона.

За 6 лет оккупации "местные власти" так и не смогли придумать варианты обеспечения населения пресной водой, из-за чего на полуострове начались проблемы. Отсутствие воды сказывается не только на упадке сельского хозяйства, но и приводит к химическим катастрофам, как в ситуации с "Крымским титаном" в Армянске.

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