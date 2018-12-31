''Обходится очень дорого'': в России указали на серьезные проблемы с Крымским мостом

Российской Федерации очень дорого обходится поддержание в оккупированном Крыму Керченского моста в рабочем состоянии.

"Сейчас в Лондоне сидит команда проектировщиков, семь человек, круглосуточное дежурство, мониторят, проверяют, фиксируют колебания", – заявил старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, тектоника в районе Крымского моста очень сложная – разломы, землетрясения. В связи с этим ученый отметил, что будущего у моста нет.

"Недавно на меня вышла женщина – проектировщик этого самого моста. Рассказала, что постоянно слушают все мои замечания по поводу моста, и просит помочь решить проблему с вибрацией… Я вот той женщине объяснял, что это геология, и ничего не получится, а она мне: "Нет, мы все под мост ляжем". Хорошо, ложитесь, ради Бога. Будет, как и с предыдущими мостами, их же два было, один немцы пытались строить. Ну, Бог любит троицу, как говорится", – резюмировал Медовар.

Крымский мост

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Ранее на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.

14 ноября в Крыму при строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.