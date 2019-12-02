Топ-менеджера Коломойского назначили новым главой Госрезерва

Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого, связанного с олигархом Игорем Коломойским.

Новый глава Госрезерва назначен на должность сроком на пять лет с испытательным сроком три месяца. Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина №1142-р, которое было обнародовано на "Правительственном портале".

Погорелый ранее был директором по стратегическому развитию в СП "Полтавская газонефтяная компания". Соответствующая фирма входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, России, Венгрии и Словакии.

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd – 11,45% и Interneft Ltd – 6,16%.

Новый глава Госрезерва подал электронную декларацию, где указал около 1,3 млн грн зарплаты за прошлый год. При этом работодателя Погорелый не назвал.

Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого, связанного с олигархом Игорем Коломойским

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство юстиции с 2015 года потратило на юридические услуги против группы "Приват" миллиардера Игоря Коломойского свыше 24 млн долларов.

В частности, ведомство заключало сделки с международными юридическими фирмами Latham & Watkins (London) Llp (21,4 млн долларов) и Hogan Lovells (2,8 млн долларов).

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