Новый удар по Кремлю: Трамп заморозил военные полеты России над США

Президент США Дональд Трамп подписал новый военный бюджет страны до сентября 2019 года. Документ предусматривает замораживание средств на программу "Открытое небо", в рамках которой совершались наблюдательные полеты военных над территорией США и России.

Как передает РБК, пункт 1242 бюджета Пентагона предусматривает отказ от выделения денег на финансирование Договора по открытому небу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Россию.

Указано, что ни один из фондов не может быть использован в 2019 году для выполнения наблюдательных полетов. Ограничение может быть снято в случае, если президент США предоставит соответствующим комитетам Конгресса сертификат, в котором будет говориться о выполнении Россией условий соглашения.

В частности, Москва должна отказаться от инфракрасных датчиков, а также радиолокационного синтезирования апертуры при полетах над США и ЕС, не использовать полученные при выполнении наблюдательных полетов данные в разведывательных целях, объяснять, с какой целью совершаются облеты тех или иных территорий.

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Кроме того, США настаивают на разрешении американским наблюдателям летать над Москвой, Калининградской областью и Чечней, а также в районах, граничащих с Абхазией и Южной Осетией.

Договор по открытому небу в Хельсинки 24 марта 1992 года подписали представители 23 стран — членов ОБСЕ. Москва ратифицировала документ в мае 2001 года. Согласно соглашению, страны-подписанты могут совершать облеты территорий друг друга, чтобы удостовериться, что другое государство не ведет подготовку к войне и не нарушает международные договоренности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп подписал закон о военном бюджете США в ночь на вторник, 14 августа. Документ, в частности, предусматривает выделение $250 млн на военные нужды Украины.