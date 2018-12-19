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Новый транш МВФ: Министр финансов рассказала, куда потратят деньги

1.4тЧитать материал на украинском

Украина расчитывает до 25 декабря получить новый транш Международного валютного фонда в сумме $1,4 млрд. Деньги пойдут на пополнение резервов Национального банка.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, комментируя новую программу сотрудничества с МВФ stand-by.

"Средства МВФ пополнят резервы Национального банка, и предоставляют нам уверенность в том, что весь 2019 год мы будем находиться в программе и получать поддержку. А средства Всемирного банка — гарантия PBG — это средства которые пойдут непосредственно в бюджет", — пояснила она.

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По словам министра, первый транш поступит в бюджет еще в 2018 году уже в ближайшее время.

"И второй в 20190-м — в году, где у нас, как вы знаете, пиковые долговые нагрузки, но именно сотрудничество с международными организациями позволит нам пройти этот год и продолжить реформы", — добавила Маркарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины, объем которой составляет $3,9 млрд. Первый транш в размере $1,4 млрд ожидается в ближайшее время.

Также МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2018 год.

Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Тема
транш МВФ
Персона
Оксана Маркарова
Место
Украина
Теги
МВФтранш
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Комментарии
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Средства МВФ пополнят резервы Национального банка, и предоставляют нам уверенность в том, что весь 2019 год мы будем находиться в программе и получать поддержку" правильно, нужно залатывать дыры, чтоб давали другие кредиты, которыми будут латать другие дыры. Вот такое вот развитие...
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Маркарова страшная мразь , я без тебя знаю куда уйдут деньги . Вальцман трусливая гнида половину заберет себе , остальное растащат шестерки типа гройсмана с картывым ублюдком луцыком !!! А отдавать будут дети и внуки лохов-кастрюлеголовых )
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Прыгайте дальше Славе вашему алкаголику Безвизу))))Кстати виза стоит 30 евро....для меня это тьфу....просто тьфу.....10 дней и виза на три года в Шенген
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