Новый транш МВФ: Министр финансов рассказала, куда потратят деньги

Украина расчитывает до 25 декабря получить новый транш Международного валютного фонда в сумме $1,4 млрд. Деньги пойдут на пополнение резервов Национального банка.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, комментируя новую программу сотрудничества с МВФ stand-by.

"Средства МВФ пополнят резервы Национального банка, и предоставляют нам уверенность в том, что весь 2019 год мы будем находиться в программе и получать поддержку. А средства Всемирного банка — гарантия PBG — это средства которые пойдут непосредственно в бюджет", — пояснила она.

По словам министра, первый транш поступит в бюджет еще в 2018 году уже в ближайшее время.

"И второй в 20190-м — в году, где у нас, как вы знаете, пиковые долговые нагрузки, но именно сотрудничество с международными организациями позволит нам пройти этот год и продолжить реформы", — добавила Маркарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины, объем которой составляет $3,9 млрд. Первый транш в размере $1,4 млрд ожидается в ближайшее время.

Также МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2018 год.