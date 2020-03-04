Шмыгаль возглавил Кабинет министров: кто такой новый премьер

Монобольшинство Верховной Рады избрало новым главой правительства действующего вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

"За" проголосовал 291 народный депутат (из них "слуг народа" – 242. – Ред.), "против" – 59, "воздержались" – 46 нардепов.

Таким образом, Шмыгаль заменит на должности премьера Алексея Гончарука, который написал заявление об отставке. Кадровые перестановки в Кабинете министров поддержали 245 народных депутатов.

Что известно о новом премьере:

Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. В 2000-х годах занимался бизнесом, занимая разные должности, от менеджера до генерального директора.

В 2009 году он стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской областной государственной администрации.

После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы.

В 2018 году Шмыгаль стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии – Бурштынской ТЭС.

Согласно декларации, у Шмыгаля есть четыре земельных участка во Львовской области, дом во Львове, стоимостью более 1 млн грн, а также нежилые помещения в Каменке-Бугской стоимостью почти 5 млн грн.

Монобольшинство Верховной Рады избрало новым главой правительства вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля

Также известно, что свою должность потеряет глава Министерства финансов Оксана Маркарова. "Она уже готовится на выход, вопрос с ее отставкой решен. Ее место может занять Игорь Уманский", – пояснил один из народных депутатов.

Свои должности сохранят министр юстиции Денис Малюська, министр образования Анна Новосад, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр экономического развития Тимофей Милованов.

Отметим, что правительство Гончарука обвиняли в провале с наполнением бюджета. В главном финансовом документе Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

Таким образом "дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг придется потратить рекордные почти 40% доходов бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram