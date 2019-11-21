Новый минимум: мировые цены на нефть ускорили падение

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 21 ноября, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 60,75 доллара за баррель, что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,1% – до 56,98 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals поднялась на 2,1% до 59,23 доллара за баррель.

Цена нефти Urals поднялась

Стоимость сырья упала до двухнедельных минимумов на признаках роста запасов в США, передает "Интерфакс".

В частности, Американский институт нефти сообщил, что товарные запасы в стране на минувшей неделе увеличились на 5,95 млн баррелей.

"Все внимание рынка сейчас сосредоточено на том, будет ли подписано промежуточное торговое соглашение между США и Китаем, учитывая усиление напряженности в отношениях двух стран", – добавил управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

По его словам, отношения Вашингтона и Пекина осложнил тот факт, что американский Сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге.

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 21 ноября, упали в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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