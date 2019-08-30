"Х*й в ж*пу" и школа ЗеДепутата: чем прославились новые министры Гончарука

В Кабинет министров Алексея Гончарука вошло много новых лиц – политические новички и не только. Некоторые из них знакомы широкой общественности, в то же время, другие пока что являются просто "темными лошадками" для украинцев.

OBOZREVATEL предлагает Вам ознакомиться с некоторыми фактами биографии новоназначенных министров.

Позывной "Скай"

Оксана Коляда стала новым главой Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

На фронте о ней знают не понаслышке, поскольку она часто появлялась в зоне боевых действий на Донбассе, лично общалась с бойцами и всеми силами пыталась улучшить условия их пребывания в горячих зонах.

"Первое, что она сделала - это перенесла пресс-центр штаба тогда еще АТО из Крама - в прифронтовую (какую нах*р "при"? Именно фронтовую) Авдеевку. Поближе к реальности. Второе - каким-то чудом там, в нескольких комнатах детского сада, появился нормальный инет. Третье – пресс-центр стал принимать у себя группы журналистов, которым теперь можно было по-быстрому сделать первичный монтаж и переслать материалы в студии, и для этого не нужно было тащиться аж в Констаху (Константиновку. - Ред.). Фронтовые репортеры были в восторге", – писал о новом министре блогер Мартин Брест.

Полковник Вооруженных Сил Оксана Коляда с марта по май 2017 года была заместителем командующего АТО с позывным "Скай". Она основала первые в Украине курсы по аккредитации военных журналистов, за это ее работу высоко оценили эксперты НАТО и ОБСЕ.

Оксана Коляда uaportal.com

Весь энергетический сектор страны – в его руках

Алексей Оржель возглавил Министерство энергетики и экологии. Теперь два ведомства объединили в одно и поручили его политическому новичку. Таким образом в руках Оржеля отныне оказался весь энергетический сектор страны, а это больше 200 государственных предприятий.

Чем он известен? Оржель часто давал комментарии о "зеленых" тарифах, энергоэффективности и рынке электроэнергии, поскольку является экспертом в этой отрасли.

В одно время он озвучил резонансную идею о том, что украинскую энергосистему нужно объединить с сетями европейский стран и ликвидировать монополии на рынке.

"Конкуренция на рынке электроэнергии появится лишь при условии изменения структуры собственности. Главными предпосылками для успешной реформы в наших реалиях является усиление антимонопольных требований к участникам рынка генерации, создание возможностей для открытия импорта, строительства новой генерации и систем аккумулирования", – заявлял он.

Известно, что Оржель долгое время работал в Национальном регуляторе в сфере энергетики, позже – в частном секторе. Кроме того, он председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Был 16 номером партии "Слуга народа" и стал депутатом Верховной Рады.

Алексей Оржель biz.liga.net

"Человек Радуцкого"

Больше всего шуму наделало назначение нового министра охраны здоровья. Зоряна Скалецкая (ранее носила фамилию Черненко) еще до утверждения в должности попала в центр внимания СМИ. Все из-за скандальной переписки в парламенте основателя частной клиники "Борис", депутата от "Слуги народа" и знакомого президента Михаила Радуцкого.

В день голосования за правительство журналисты сняли переписку на телефоне Радуцкого в Верховной Раде, где он обсуждал претендентов на должность руководителя Минздрава. Он назвал Скалецкую "своим человеком" и в очень неценцузрний форме возразил, что Ульяна Супрун останется в Минздраве.

"Мой человек Зоряна Черненко" – написал Радуцкий. В ответ он получил: "А то все п#здят, что Супрун". "Х*й им в ж*пу!" – отреагировал нардеп.

Позже Радуцкий оправдался за переписку с другом: "Он спросил в таком тоне, я в таком тоне ответил, но я понимаю, что надо сдерживаться. Я сегодня вижу личного у меня уже ничего не осталось. Еще одно хочу добавить, что как к человеку, к госпоже Супрун всегда относился с очень большим уважением. И это вообще, если вы почитаете содержание переписки, то не о Супрун идет речь. Вы помните, там вопрос и был ответ. О Черненко: так это действительно наша кандидатура, которую мы будем выдвигать. Поэтому здесь никакого, знаете, чего-то такого нет. Это имеется в виду, что меня обвиняют в том, что я лоббирую Супрун, а я говорю нет, мой человек – это госпожа Черненко".

Скалецкая является главным экспертом медицинской группы реанимационное пакета реформ, экспертом Центра поддержки реформ при Кабмине. Также она возглавляет комиссию по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины.

Зоряна Скалецкая comments.ua

Назвал вздором Hyperloop в Украине

Многих не удивило назначение главой Министерства инфраструктуры Владислава Криклия. В последние недели он активно комментировал готовящиеся у президента Владимира Зеленского законопроекты, в частности про отсрочку штрафов для "евробляхеров".

В частности Криклий назвал вздором идею своего предшественника Владимира Омеляна о запуске Hyperloop в Украине: "Hyperloop – это очевидный вздор. Чтобы это понять, достаточно приехать на центральный ж/д вокзал в Киеве и посмотреть на неработающий четыре года эскалатор". Он подчеркнул, что решение этой проблемы даже не является реформой.

Криклий – кандидат экономических наук, ранее был советником главы МВД по вопросам внедрения информационных технологий и начальником Главного сервисного центра МВД Украины. До начала работы в МВД работал в инвестиционно-банковской сфере, а также в компании "Tickets.ua", занимающейся автоматизацией процессов электронной оплаты платежей.

Владислав Криклий biz.liga.net

Организатор школы ЗеДепутата

Тимофей Милованов стал новым министром экономразвития и торговли. Он является руководителем Киевской школы экономики. Больше всего его имя в СМИ связывали с тем, что он организовал школу ЗеДепутата в Трускавце.

Он также преподавал в Пенсильванском университете, Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания и Университете Питтсбурга. Проводил исследования в области теории игр, теории контрактов и институционального дизайна. В 2014 и 2015 годах Forbes Ukraine включал Милованова в рейтинг лучших украинских экономистов - Top Economic Thinkers.

Также он – соучредитель аналитической платформы VoxUkraine. Ее основной целью является деятельность, направленная на развитие экономической дискуссии и предоставление качественной аналитики экономических и других важнейших процессов в Украине.

Тимофей Милованов liga.net

В новом Кабмине много людей, которые не являются известными для украинцев пока что. Тот факт, что Зеленский обещал привести с собой новых лиц только подтверждается составом нового правительства. Очевидно, что выводы делать пока рано, но уже в скором времени можно увидеть как именно новая команда будет менять страну.

OBOZREVATEL продолжит знакомить вас с составом нового Кабинета министров и многими фактами их биографий. Следите за новыми материалами.

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