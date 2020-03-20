Новые санкции США против России: чем обернется Путину нефтяная война

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в саудовско-российскую ценовую нефтяную войну: планируют подготовить новый список санкций, чтобы усадить Кремль за стол переговоров
Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.
"Чиновники администрации обдумывают дипломатические меры с тем, чтобы заставить саудовцев сократить добычу нефти, а также угрозы санкций в отношении России, направленные на стабилизацию цен, сообщили источники, знакомые с этим вопросом", - говорится в статье.
Владимир Путин
Тем временем Техасская железнодорожная комиссия, которая регулирует нефтяную промышленность в Техасе, изучает вопрос о потенциальных ограничениях на добычу в штате после того, как несколько руководителей нефтяных компаний обратились к ее членам, запросив помощь.
"Мы надеемся, что администрация Трампа сможет использовать инструменты в переговорах с саудовцами, а также с русскими. Я пытаюсь предотвратить исчезновение нефтегазового сектора в течение следующих 18 месяцев", - заявил глава Pioneer Natural Resources Co. PXD Скотт Шеффилд, отметивший, что разговаривал на эту тему с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и регулирующими органами.
Тем не менее, пока не ясно, будут ли в итоге предприняты те или иные шаги, эти идеи представляют собой поворотный момент в энергетической политике США, поскольку компании, стоящие за сланцевым бумом, который помог увеличить добычу нефти в США до ведущего мирового уровня в 13 млн баррелей в сутки, попали в ситуацию чрезвычайного давления.
Подчеркнем, что статья The Wall Strret Journal положительно отразилась на рынке нефти, особенно на утренних торгах. Впрочем, тренд к полудню снова изменился и нефть снова подешевела.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.
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Стоимость барреля нефти марки Brent может упасть ниже $20 уже в середине апреля, а цены на сорт WTI могут опуститься до $ 15-17/барр.
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