Новые санкции США могут затронуть не только "Северный поток-2" – СМИ

Немецкое министерство экономики опубликовали отчет, в котором заявило, что новые санкции США против российского газопровода "Северного потока — 2" носят спорный характер. Они могут задеть не только газопровод, но и некоторые органы власти.

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, передает "ИноСМИ". В ведомстве отметили, что по новым формулировкам закона о санкциях, под штрафные меры могут попасть даже немецкие госорганы, занимающиеся административной деятельностью, связанной с газопроводом.

Министерство экономики ФРГ критически оценило последние планы США по санкциям против газопровода. Согласно отчету ведомства, для немецкого бундестага, стоит исходить из того, что планируемые штрафные меры затронут большое число немецких и европейских предприятий. Как отмечает издание, в отчете не уточняется, какие именно компании затронут планируемые санкциями.

С точки зрения немецкого экономического ведомства, формулировка новых санкций является "спорной". В частности, отмечается, что согласно текущему проекту закона, под санкции могут попасть административные действия государственных органов, связанных с постройкой или обслуживанием газопровода.

Северный поток-2

"Это будет что-то новое, если санкции будут направлены также и против госорганов дружественных правительств или даже против самих правительств", — отмечается в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские сенаторы Тед Круз и Джоан Шахин представили свой проект закона о новых санкциях в конце прошлой недели.

Президент США Дональд Трамп, а также республиканцы и демократы в обеих палатах Конгресса намерены остановить постройку газопровода в самый последний момент. Новый закон предусматривает штрафные меры не только против фирм, предоставляющих корабли для прокладки труб, но и против фирм, корабли которых занимаются другой деятельностью, связанной с газопроводом.

Кроме того, санкции угрожают компаниям, страхующим корабли-трубоукладчики, а также фирмам, занимающимся сертификацией газопровода.

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