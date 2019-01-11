Новые правила: кто не получит пенсию в 2019-м и как повысят выплаты в Украине

Через несколько месяцев в Украине пересчитают пенсии. Причем прибавка может составить около 16%. Правда, повышение коснется не всех, а некоторые 60-летние вовсе останутся без пенсии.

OBOZREVATEL разобрался, что ждет украинских пенсионеров в 2019 году.

Главное:

Как повысят: примерно на 17-20%;

Кому не повысят: тем, кто получил пенсию по льготным условиям или в 2018 году;

От чего зависит размер прибавки: от размера собственной заработной платы, стажа.

Масштабный пересчет 1 марта: прибавку получат не все

Перерасчет в марте будет проводиться по формуле, которую утвердили в 2017-м. Среднюю зарплату за три прошедших года умножат на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%.

Но дело в том, что до нововведения в формуле фигурировал другой процент – 1,35%. И чтобы сгладить снижение пенсий, в 2018-м их назначали с учетом средней зарплаты за два, а не за три года. Каждый год заработные платы растут на 15-20%, поэтому чем больше период, тем ниже цифра.

Но в 2019-м, когда произойдет перерасчет пенсий, будут учитывать ту зарплатную базу, которая уже есть в формуле. В результате те украинцы, которые выходили на пенсию в 2018-м году и те, кто получил выплату раньше, окажутся в неравном положении.

"Индексация будет проходить по формуле, принятой в октябре 2017 года. Там некоторые пенсии превышали эту формулу. Поэтому у кого пенсия больше, чем по формуле, даже с индексацией, останется та величина пенсии, которую они получают сегодня", – поясняет эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова.

В марте ее, согласно подсчетам OBOZREVATEL, повысят примерно на 16-17%. Для примера подсчитаем, как увеличат выплаты украинцев, которые до выхода на заслуженный отдых зарабатывали среднюю зарплату и в два раза выше средней.

Итак, после перерасчета в 2017-м, украинец со средней заработной платой и 40 годами стажа получает примерно 1505 грн. В марте 2019-го, с учетом обновленного показателя заработной платы, эту пенсию могут увеличить до 1761 грн (на 256 грн).

С такими же условиями, но с зарплатой в два раза выше средней, украинец на данный момент получает пенсию в размере 3011 грн. В марте 2019-го такую выплату могут повысить до 3523 грн (на 512 грн).

Кто вовсе не получит пенсию в 2019 году

Кому не положена пенсия: достигли в 2019-м 60-летия и не заработали 15 лет стажа;

Кто выйдет на пенсию в 63 года: достигли в 2019-м 60-летия и имеют от 16 до 26 лет стажа.

Согласно новым требования, в этом году на заслуженный отдых могут выйти только те украинцы, которые имеют 26 лет стажа и более. Нет стажа – нет пенсии. Такое правило, как поясняют в Министерстве социальной политики, должно стимулировать украинцев выходить из "тени", получать "белую" зарплату и платить налоги.

Главный принцип – пенсию нужно заработать. Правда, даже если нет необходимого стажа, в старости государство обязано обеспечивать всех граждан хотя бы минимумом. Социальная выплата для украинцев старше 60 лет считается по формуле: прожиточный минимум минус фактические доходы.

Пенсия в Украине pixabay

Отметим, что закон предполагает три причины для временной отмены пенсии или отказа в ней: если не выполнили требования по стажу, если предоставили ложную информацию, если не проживаете по месту регистрации (живете на неподконтрольной территории или длительное время находились за границей).

Как повысят минимальную пенсию в 2019-м

Украинцы на данный момент на заслуженном отдыхе получают не меньше 1497 грн. Этой суммы не хватит даже на потребительскую корзину в пересчете на актуальные цены. Если расчетный размер пенсии меньше указанного (например, украинец официально зарабатывал минималку), пенсию повысят до 1497 грн.

В 2019-м выплату повысят дважды. В июле до 1564 грн, а в декабре – до 1638 грн. По закону, индексация должна как минимум покрывать уровень инфляции. Хотя на самом деле прогнозный уровень инфляции, который закладывают в бюджет, к концу года зачастую не оправдывает себя и цены растут быстрее.

К слову, главное нововведение 2019 года – запуск накопительного уровня пенсионного обеспечения в очередной раз отменили. В законе сказано, что в Кабмине должны были до 1 января 2019-го разработать модель накопительных пенсий. Проще говоря, часть выплат из зарплаты должны были аккумулировать на персональном счете. Из этих средств можно было получать вторую пенсию при выходе на заслуженный отдых.

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