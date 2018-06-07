Новые "отставки" в Минфине: в Кабмине дали пояснение

Заместители министра финансов Украины Юрий Буца и Сергей Марченко не подавали в отставку из-за увольнения Александра Данилюка.

Об этом OBOZREVATEL сообщил министр Кабинета министров Сергей Саенко. По его словам, Буца и Марченко - профессиональная команда.

"На внеочередном заседании правительства исполняющим обязанности министра финансов была назначена Оксана Маркарова. Заявления Сергея Марченко и Юрия Буцы об отставке в Секретариат КМУ не поступали. Это профессиональная команда, и надеюсь, что они и в дальнейшем будут оставаться работать в правительстве", - отметил Саенко.

Напомним, во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

В результате Данилюк предложил премьеру подать представление о его отставке. При этом министр финансов заявил, что по собственному желанию уходить не собирается.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон. Компании Данилюка активно функционировали все время, пока он строил карьеру государственного служащего. Например, в 2014 году его предприятие Rurik привлекло годовой кредит в размере более 450 тыс. фунтов для операционной деятельности. Согласно документам, это единственный доход компании за все годы ее существования.

При этом в декларации о доходах за 2014 год Данилюк не указывал информации о полученных из-за границы средствах, что является нарушением закона и поводом для люстрации.