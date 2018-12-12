Новые газовые нормативы: платежки украинцев могут вырасти в разы

Минэнерго предлагает в 2,6 раза увеличить газовый норматив на отопительный сезон в Украине. В результате тех, кто не установит счетчик или откажется его заменять, накажут гривней. Зимой им придется платить в несколько раз больше, чем сейчас.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Бытовые потребители, квартиры, которые не оборудованы счетчиками газа, позволяют себе нерационально потреблять этот вид энергоносителя, а именно обогревают жилые помещения с помощью газовых плит и газовых духовых шкафов", – говорится в документе.

Украинцы недоплачивают за голубое топливо примерно 2,6 млрд грн, подсчитали в Ассоциации газового рынка. Мол, сейчас, если есть горячее водоснабжение, на человека по норме выделяют 3,3 кубометра газа. На самом деле реальное потребление – 7,24 кубометра.

Субсидии в Украине pixabay

Сколько заплатим за газ в январе без счетчика:

Сейчас: 28,2 грн на человека

Предлагают: 75,2 грн на человека

Указанные цифры касаются квартир, в которых не установлены счетчики на газ. Так, действующую норму (3,3 куба на человека) заменят таким образом, что зависимо от месяца сумма в платежках будет меняться. При наличии горячего водоснабжения с апреля по сентябрь норма составит 5,8 куб. м, с октября по март – 8,8 куб. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине количество субсидиантов может увеличиться из-за подорожания газа. Так, с 1 ноября газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.