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''Новая реальность'': в России резко выросли цены на продукты, алкоголь и бензин

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В России с начала 2019 года резко выросли цены на продукты, алкоголь и бензин.

"В новый год с новыми ценами… С первого числа наступила новая реальность, которую ЦБ обозначил как разгон инфляции до 5,5% в начале года. Это и рост НДС, и падение рубля в декабре, которое сказалось на стоимости импортных продуктов, в первую очередь овощей и фруктов", – говорится в публикации BFM.ru.

Россияне также жалуются и на подорожание бензина на АЗС – где-то на 60-70 копеек, а где-то и на рубль. По словам нефтяников, рост связан исключительно с повышением налога на добавленную стоимость на 2%.

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Представительница производителей и поставщиков продуктов питания "Руспродсоюза" Ирина Нагайцева подчеркивает, что после роста топливных цен дальше по цепочке дорожают и продукты.

"Доля бензина в себестоимости продуктов растительного происхождения находится на уровне 13%, по картофелю – 14-16%. Доля бензина в себестоимости продуктов животного происхождения – порядка 4%. В некоторых крупных холдингах доля затрат на ГСМ в себестоимости превышает 20%. Таким образом, за счет роста логистических издержек отпускные цены на отечественные продукты могут вырасти на 1-8% в зависимости от категории", – сообщила Нагайцева.

Одновременно с этим подорожал и алкоголь. Эксперты связывают это с падением рубля и с новыми минимальными ценами на спиртное, которые с 1 января повысились.

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"Цены на алкоголь всегда ежегодно растут минимум на 5-7%, так же как и на все остальные продукты. Туда заложены все те же самые накладные расходы, стоимость сырья и так далее", – резюмировал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

''Новая реальность'': в России резко выросли цены на продукты, алкоголь и бензин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Васильичь Козимир
Васильичь Козимир
Вы эту новость ставите, чтобы ваши лохлы типа постебались и не заметили, что у вас газ в восемь (Карл в ВОСЕМЬ) раз подорожал.ДБЬ.
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