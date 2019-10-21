Новая победа ПриватБанка над Коломойским: экономист расставил точки

Лондонский суд разблокировал рассмотрение иска ПриватБанка против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, но судебная тяжба может тянуться годами.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экономист Тарас Козак. По его словам, решение, принятое в Великобритании, будет играть важную роль для украинских судов в разбирательствах между государством и Коломойским.

Эксперт заявил, что решение британского суда – "это только первый-первый шаг в споре".

"Предпосылка такая – ПриватБанк подал жалобу в суд на Коломойского, обвиняя его в мошенничестве при выведении активов, когда банк еще принадлежал той группе акционеров – Коломойский и его партнеры. Но так случилось, что Лондонский суд не увидел своей юрисдикции, то есть возможности рассматривать это дело в Лондонском суде. И, хотя был наложен арест на активы Коломойского и его партнеров, тем не менее, это было обжаловано. И только сегодня стало известно, что эта жалоба на ненадлежащее рассмотрение в британских судах была отклонена", – рассказал он.

"То есть, только сейчас вследствие этого решения начнут рассматривать дело ПриватБанк против бывших акционеров по сути. Нас ждет очень длительная судебная тяжба – это может занять несколько лет. Но важный шаг тут в том, что британский суд начал рассматривать этот спор", – объяснил Козак.

По его словам, если бы британский суд не подтвердил, что иск банка к бывшим собственникам подан в правильной юрисдикции, "не осталось бы на сегодня международных судов, которые являются честными, признанными во всем мире, где было бы противостояние ПриватБанка с бывшим акционером".

"Мы понимаем, что в Украине большинство судов, где судится Коломойский, он легко выигрывает. Мы не можем так доверять украинским судам, как Лондонскому суду", – отметил эксперт.

Экономист спрогнозировал, что сейчас две стороны спора будут предоставлять доказательства своих позиций, это может занять не меньше, чем год. Затем по итогам судебных заседаний будет вынесено определенное решение и проигравшая сторона подаст апелляцию.

Козак также выразил мнение, что украинским судам необходимо приостановить рассмотрение сотен судебных споров между Коломойским с одной стороны и либо национализированным ПриватБанком, либо Нацбанком Украины, до тех пор, пока Лондонский суд не вынесет окончательный вердикт. По его словам, это позволило бы определить, было ли мошенничество со стороны Коломойского при национализации ПриватБанка.

"Это дает определенные надежды, что после того, как будет решение в Лондоне, мы получим на базе этого какие-то решения в Украине", – пояснил экономист.

zik.ua

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к ряду компаний, предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

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