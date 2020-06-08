Осенью Украину ждет новый кризис с закрытием заведений и увольнениями. Рынку труда дали неутешительный прогноз

Рынок труда может ожидать очередной кризис осенью, а возврат к докарантинным показателям произойдет не раньше 2021 года

С постепенной отменой карантинных ограничений в Украине растет количество активных вакансий. Однако ситуация все равно остается неутешительной. Положительная динамика наблюдается в сфере услуг и продаж, но даже там уровень предложений меньше, чем был до карантина. Более того, специалисты считают, что осенью рынок труда ожидает вторая волна кризиса и увольнений. Подробнее – на OBOZREVATEL.

Спрос на специалистов и уровень зарплат восстановятся нескоро

В первую очередь эксперты рынка труда прогнозируют, что проблемы с поиском работы будут наблюдаться еще как минимум до конца года. И это только при оптимистичном сценарии, говорит руководительница экспертно-аналитического центра международного кадрового портала Юлия Дрожжина.

"В оптимистичном варианте в конце года мы сможем вернутся к докарантинным показателям и по количеству вакансий, и по зарплатам, если не будет новой волны карантина. К тому же наш рынок труда частично зависит от зарубежных компаний и от того, как они будут выходить из карантина", – сказала она в комментарии OBOZREVATEL.

Рынок труда медленно восстанавливается после карантина

К более пессимистичному варианту склоняется HR-эксперт Татьяна Пашкина. По ее словам, даже в случае оптимального выхода из карантина мировые специалисты говорят о том, что восстановление начнется даже не в начале 2021 года. Это же касается и уровня зарплат.

"Мы и сейчас не можем выйти на докризисную зарплату, и в 2021 году ее уровень будет совсем не тот, который прогнозировался ранее", – говорит эксперт OBOZREVATEL.

Дрожжина рассказала, что еще в январе 2020 года эксперты рассчитывали на рост средней зарплаты до конца года в пределах 20-25%. Однако из-за пандемии коронавируса, ее уровень наоборот упал на 10-15%.

"В мае бизнес начал понемногу поднимать предложения, так как появилась возможность привлекать новых сотрудников. А вот согласно нашим опросам работодателей, касательно их зарплатной политики по отношению к действующим сотрудникам, то больше половины были вынуждены или уменьшить зарплату на 10-15%, либо пересмотреть форму мотивации, уменьшив фиксированную часть, и увеличить переменную часть, которая будет зависеть от продуктивности работы", – отметила она.

Уровень зарплат в Украине упал на 10-15% golos-narodu

Вторая волна кризиса и новые увольнения

Несмотря на некоторое оживление работодателей, в общем количество вакансий по стране сократилось от 20 до 50%, по сравнению с февралем-мартом 2020 года.

"До кризиса в Центре занятости было более 60 тысяч вакансий, сейчас порядка 45 тысяч. По сайтам трудоустройства было 50-60 тысяч вакансий, сейчас – 24-40 тысяч. Много вакансий было открыто в расчете на растущий рынок, на проекты, которые взлетят. Соответственно, кризис внес свои изменения, и вакансии закрыли", – объясняет Пашкина.

Даже с текущим ростом стоит быть аккуратнее, говорит HR-эксперт. После снятия ограничений, компании, в надежде на стремительное развитие, начинают в запале набирать людей. А потом окажется, что бизнес-сезон не стартовал, и компания начнет сокращаться.

"Из неудачников осенью могут оказаться те, кто недооценил рынок, и будут сферы, которые рассчитывают выстрелить, но этого не произойдет. Это те же кинотеатры или рестораны, которые открываются с ограничениями. Мы понимаем, что рестораторы рассчитывали на один объем и соответствующий доход, а по факту он уменьшается, и осенью может произойти очередная волна закрытия. К тому же прогнозируется вторая волна коронавируса, что вновь может негативно повлиять на рынок", – сказал она.

Рынок труда ожидает очередной кризис осенью pixabay

Из мало востребованных пока остаются специалисты в тех сферах, которые пока находятся закрытыми из-за карантина.

"Проседает у нас креативная индустрия: ивенты, кинотеатры, театры, развлечения. Пока не везет туристической сфере: гидам и менеджерам. Даже после открытия границ, навряд-ли поток клиентов в этом году восстановится. У нас провисает средний класс бизнеса, не все смогут нормально выйти из кризиса, соответственно, и работы стает меньше, а если и будет, это уже будет не тот оклад", – отметила Пашкина.

Кому повезет с работой

По словам специалистов в сфере труда, общее количество вакансий в Центре занятости и сайтам по поиску работы выросло и от 10% до 40%. Прирост обеспечивает бизнес, с которого правительство сняло карантинные ограничения.

"В целом структура вакансий по профсферам осталась идентична предыдущим годам. Востребованными остаются IT-специалисты, продажники, маркетологи и административный персонал", – объясняет Дрожжина.

По ее словам, активно набирает персонал непродуктовый ритейл – заведения торговли, кроме продуктовых, которые не работали все это время. После разрешения на открытие, начинает оживать и отельно-ресторанный бизнес, который стал более активно размещать вакансии.

Количество вакансий выросло, по сравнению с карантинным периодом

В ближайшее время готовится к открытию и туристический бизнес, с которым увеличится спрос на менеджеров по продажам различных туров.

Как говорит HR-эксперт Татьяна Пашкина, ожидается спрос и на сезонную работу на украинских курортах.

"Надеюсь, наши курорты начнут восстанавливаться. Кто не сможет в этом году уехать за границу, поедут туда, и, соответственно, сезонные работы станут востребованы: это кассиры, баристы, официанты, аниматоры и прочее", – прогнозирует эксперт.

Также многие страны постепенно открываются для наших рабочих, в которых иностранные работодатели очень нуждаются: "Конечно, оплата труда у наших фермеров и у зарубежных качественно отличается, и народ голосует кошельком".

По ее словам, никуда не делся спрос на курьеров и работников на производство.

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