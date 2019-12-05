Ниже психологической отметки: биткоину предрекли обвал

Среднерыночная цена биткоина опустилась до отметки в $7274. За прошедшие сутки первая криптовалюта подешевела на 1%.

На данный момент актив держится выше важной отметки, однако, в ближайшее время он может подешеветь до $7000, заявил аналитик NewsBTC Аяш Джиндал.

По его словам, главная цифровая монета рискует упасть до $6500, если она опустится ниже поддержки в $7000.

Аналитик отметил, что для изменения тренда активу необходимо преодолеть зону сопротивления в $7400, затем – в $7500.

Однако, по его словам, наиболее вероятно, в ближайшее время стоимость биткоина будет двигаться в сторону отметок в $7000 и $6800.

Главная цифровая монета рискует упасть до $6500

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее сообщалось, что линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!