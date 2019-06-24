"Ни один турист не приедет": стало известно, во сколько Грузии обойдется выходка Путина

В случае полного закрытия Россией границы с Грузией и прекращения турпотока Тбилиси потеряет примерно 100 млн долларов.

Об этом сказано в исследовании неправительственной организации "Международная прозрачность — Грузия". Таким образом были оценены потери страны от "туристического эмбарго" со стороны России, передает "Грузия. Онлайн".

При этом в НПО заявляют и о том, что этот сегмент не играет решающей роли в экономике в целом и в перспективе российское эмбарго должно подтолкнуть к более активному освоению европейского рынка.

"Мы должны активизироваться по другим направлениям. Если до этого у нашего департамента туризма Россия считалась стратегическим рынком – в этом направлении было много рекламы, то сейчас этот ресурс должен быть распределен на другие страны", — заявляет экономист НПО "Международная прозрачность – Грузия" Бесо Намчавадзе.

Туристы в Грузии Sputnik Грузия

По данным Национальной ассоциации туризма Грузии, в 2018 году страну посетили 1,4 млн россиян, всего же в Грузию приехало 7,2 млн иностранцев. Рост потока российских туристов в 2018 году составил почти 24% по сравнению с 2017 годом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня жители столицы Грузии Тбилиси продолжили протест на площади перед парламентом Грузии. В России протесты вызвали резкую реакцию – президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.

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