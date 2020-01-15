"Нет – дерибану!" У Зеленского под домом начались масштабные протесты против рынка земли

К дому президента Украины Владимира Зеленского в среду, 15 января, пришли с протестами аграрии.
Они требуют провести референдум касательно рынка земли. Об этом сообщает "112 Украина".
Квартира Зеленского находится в доме возле Мариинского парка в Киеве.
По словам журналистов, первые люди начали собираться с 6:30 утра.
Около 50 митингующих держат различные плакаты, в том числе "Нет – дерибану земли!"
К дому президента Украины Владимира Зеленского пришли с протестами аграрии
"112 Украина"
Протестующие требуют референдум, а также создать банк земли, чтобы государство могло ею распоряжаться.
При этом отмечается, что Зеленский к аграриям пока не выходил.
К дому президента Украины Владимира Зеленского пришли с протестами аграрии
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
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