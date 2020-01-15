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15 января • обновлено в 10:49
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"Нет – дерибану!" У Зеленского под домом начались масштабные протесты против рынка земли

4.5т
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К дому президента Украины Владимира Зеленского в среду, 15 января, пришли с протестами аграрии.

Они требуют провести референдум касательно рынка земли. Об этом сообщает "112 Украина".

Квартира Зеленского находится в доме возле Мариинского парка в Киеве.

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По словам журналистов, первые люди начали собираться с 6:30 утра.

Около 50 митингующих держат различные плакаты, в том числе "Нет – дерибану земли!"

К дому президента Украины Владимира Зеленского пришли с протестами аграрии

К дому президента Украины Владимира Зеленского пришли с протестами аграрии

"112 Украина"

Протестующие требуют референдум, а также создать банк земли, чтобы государство могло ею распоряжаться.

При этом отмечается, что Зеленский к аграриям пока не выходил.

К дому президента Украины Владимира Зеленского пришли с протестами аграрии

К дому президента Украины Владимира Зеленского пришли с протестами аграрии

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Автор
Виктор Калиненко
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А почему не проводили референдум после майдана, а просто за всю страну решили " мы скачим в ЕС"
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Команчо Горослав, демократичненько, впрочем чего ещё ждать от рагуля.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Dehtyaryov Ilya, А потому что проводить референдум с такими, как ты - время терять и себя не уважать:))
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