"Нет – дерибану!" У Зеленского под домом начались масштабные протесты против рынка земли

К дому президента Украины Владимира Зеленского в среду, 15 января, пришли с протестами аграрии.

Они требуют провести референдум касательно рынка земли. Об этом сообщает "112 Украина".

Квартира Зеленского находится в доме возле Мариинского парка в Киеве.

По словам журналистов, первые люди начали собираться с 6:30 утра.

Около 50 митингующих держат различные плакаты, в том числе "Нет – дерибану земли!"

К дому президента Украины Владимира Зеленского пришли с протестами аграрии "112 Украина"

Протестующие требуют референдум, а также создать банк земли, чтобы государство могло ею распоряжаться.

При этом отмечается, что Зеленский к аграриям пока не выходил.

К дому президента Украины Владимира Зеленского пришли с протестами аграрии

Как сообщал OBOZREVATEL:

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