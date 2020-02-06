Несмотря на эпидемию коронавируса: мировая нефть рекордно взлетела в цене

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 6 января, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 56,42 доллара за баррель, что на 4,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 4,5% – до 51,96 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 3,5% – до 53,96 доллара за баррель.

Котировки Urals Maanimo

Стоимость сырья растет на ожиданиях о решении по сделке Организации стран – экспортеров нефти.

В частности, технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ продолжит работу в четверг, не сумев завершить ее в запланированные два дня. Об этом информированный источник сообщил "Интерфаксу".

Комитет собрался на внеплановое заседание из-за обвала цен на нефть, вызванного вспышкой коронавируса в Китае.

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 6 января, выросли в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

По состоянию на 27 января количество зараженных достигло 2794 человек, погиб уже 81 человек.

За пределами материкового Китая подтвердили случаи заражения коронавирусом в Гонконге (8 случаев), Макао (5 случаев), Таиланде (8 случаев), Австралии (5 случаев), Малайзии (4 случая), Сингапуре (4 случая), Франции (3 случая), Японии (4 случая), Южной Кореи (4 случая), Тайване (5 случаев), США (5 случаев), Вьетнаме (2 случая), Непале (1 случай), Канаде (1 "вероятно подтвержденный" случай ) и на острове Хайнань (подтвержден 31 случай).

Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

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