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Несмотря на давление США: в ЕС заявили, что газопровод Путина уже не остановить

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Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявил, что несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов реализация российского газопровода "Северный поток-2" не будет остановлена.

"Правда заключается и в том, что трубопровод давно уже давно строится и не может быть так просто остановлен", – отметил Эттингер, передает Deutsche Welle.

По его словам, угрозы американского президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется в энергетической зависимости от российского газа из-за газопровода, не являются основанием для остановки проекта.

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При этом еврокомиссар потребовал от российского газового монополиста "Газпрома" честной сделки по дальнейшему транзиту газа по территории Украины. Эттингер подчеркнул, что здесь Европейский Союз мог бы усилить давление на Россию.

"В вопросе же дальнейшего распределения газа из "Северного потока-2" в Европе действуют нормы права по внутреннему рынку ЕС. К ним относятся также предписания, обеспечивающие честную конкуренцию. Владимир Путин и "Газпром" знают об этом", – резюмировал Эттингер.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​

Несмотря на давление США: в ЕС заявили, что газопровод Путина уже не остановить

​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Однако запада. С начала 2020 года Украина остаётся без транзитных 3млрд$, без возможности шантажа России. И без возможности купить задешево реверсом газ. Ну а сотрудники ГТС остаются без работы.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей, зрада
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
В 2019 году свиномордое нерабыдло останется с неработающим газопроводом Порошенко, который уже сейчас ни в куй никому не вперся, как бы хохлозоиды не старались его впарить иностранным покупателям.
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минин евген
минин евген
цыплят по осени считают, кацапьё много чего врало, в результате - ноль. без палочки.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
минин евген, северный поток 1 построен. Турецкий поток морской участок готов. Крым освобожден.Крымский мост работает. Космодром Восточный ракеты запускает. В Сирии победа. И северный поток 2 тоже будет. А врут вам ваши пропагандоны
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
минин евген, посмотрим как пэдро себе на выборах посчитает голоса, как раз на первое апреля- день дурака )))
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