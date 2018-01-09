УкрEngРус

Немецкая компания жестко поплатилась за поставки России запрещенной техники

3.9тЧитать новость на украинском

Компанию из немецкого Ульма оштрафовали на 190 тыс. евро за поставки в Россию товаров, которые могут использоваться в военных целях.

Об этом пишет Stuttgarter Nachrichten.

Таможенники пояснили, что товары двойного назначения могут экспортироваться, но только при наличии специального разрешения, которого в данном случае не было.

Новости
В Германии выступили со скандальным заявлением о санкциях против России

Поставкам таких товаров могут препятствовать не только санкции, но и несогласие в политике между страной-поставщиком и получателем.

Какая именно компания сотрудничала с Москвой, не уточняется.

Таможенники узнали о контрабанде в ходе осмотра запасных деталей одного из автомобилей. Сам груз уже покинул территорию ЕС, однако в своем расследовании Таможенная служба установила, что компания поставила машины преждевременно, чтобы избежать неизбежных контрактных штрафов.

Как сообщал "Обозреватель", немецкая логистическая компания DHL продолжает вести свою деятельность в аннексированном Россией Крыму.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтСанкции против России
Место
Германия
Объект
Европейский Союз
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости