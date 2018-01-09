Немецкая компания жестко поплатилась за поставки России запрещенной техники

Компанию из немецкого Ульма оштрафовали на 190 тыс. евро за поставки в Россию товаров, которые могут использоваться в военных целях.

Об этом пишет Stuttgarter Nachrichten.

Таможенники пояснили, что товары двойного назначения могут экспортироваться, но только при наличии специального разрешения, которого в данном случае не было.

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Поставкам таких товаров могут препятствовать не только санкции, но и несогласие в политике между страной-поставщиком и получателем.

Какая именно компания сотрудничала с Москвой, не уточняется.

Таможенники узнали о контрабанде в ходе осмотра запасных деталей одного из автомобилей. Сам груз уже покинул территорию ЕС, однако в своем расследовании Таможенная служба установила, что компания поставила машины преждевременно, чтобы избежать неизбежных контрактных штрафов.

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