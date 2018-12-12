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Нельзя без разрешения России: стало известно о новой проблеме из-за блокады Азовского моря

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Украинские рыбаки не смогут действовать в Азовском море с 2019 года без Протокола украино-российской комиссии по вопросам рыболовства относительно распределения квот на вылов.

В Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины ответили на запрос Укринформа, что украинцы будут лишены возможности добывать водные ресурсы в законодательном поле.

В ведомстве заявили, что нынешняя ситуация в Азовском море может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе, усилению давления на рыбаков, потери акватории активного промысла и как следствие падения общего вылова водных биоресурсов.

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В Госрыбагентстве проводят консультации с центральными органами исполнительной власти с целью создания правовых условий для осуществления промышленной деятельности в бассейне Азовского моря в 2019 году.

Нельзя без разрешения России: стало известно о новой проблеме из-за блокады Азовского моря

meridian.in.ua

"Пока промысел в Азовском море осуществляет 91 субъект хозяйствования, получивший разрешения на промышленный вылов водных биоресурсов с привлечением более 800 судов и лодок различной длины. Кроме того, в период с 26 ноября по 7 декабря этого года вылов водных биоресурсов в Азовском море составил более 920 тонн", – уточнили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что сутки простоя каждого пятого судна оценивается от 10 до 50 тысяч долларов.

Читайте все новости по теме "рыбалка" на OBOZREVATEL.

Темы
рыбалкаОбострение в Азовском море
Место
Украина
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