Нельзя без разрешения России: стало известно о новой проблеме из-за блокады Азовского моря

Украинские рыбаки не смогут действовать в Азовском море с 2019 года без Протокола украино-российской комиссии по вопросам рыболовства относительно распределения квот на вылов.

В Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины ответили на запрос Укринформа, что украинцы будут лишены возможности добывать водные ресурсы в законодательном поле.

В ведомстве заявили, что нынешняя ситуация в Азовском море может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе, усилению давления на рыбаков, потери акватории активного промысла и как следствие падения общего вылова водных биоресурсов.

В Госрыбагентстве проводят консультации с центральными органами исполнительной власти с целью создания правовых условий для осуществления промышленной деятельности в бассейне Азовского моря в 2019 году.

meridian.in.ua

"Пока промысел в Азовском море осуществляет 91 субъект хозяйствования, получивший разрешения на промышленный вылов водных биоресурсов с привлечением более 800 судов и лодок различной длины. Кроме того, в период с 26 ноября по 7 декабря этого года вылов водных биоресурсов в Азовском море составил более 920 тонн", – уточнили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что сутки простоя каждого пятого судна оценивается от 10 до 50 тысяч долларов.