Нефть вновь резко подорожала после обвала: что произошло с рынком

Во второй половине дня в пятницу, 3 апреля, рост стоимости нефти марки Brent ускорился практически до 8%.

Об этом говорится в биржевых котировках, предоставленных порталом Investing.com.

Согласно предоставленным данным, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 7,82% — до 32,28 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 3,91% — до 26,31 доллара за баррель.

При этом, отметим сегодня утром цены на нефть обвалились, хотя вечером накануне торги завершились в ярко выраженном "бычьем" тренде. Аналитики предполагают, что цены отреагировали на заявлении президента США Дональда Трампа о переговорах с саудовским наследным принцем о сокращении нефтедобычи, а также ожидания окончания "нефтяной войны" между Россией и Саудовской Аравией.

Комментарии, поступившие из Кремля и Белого дома, были достаточно конструктивными, однако поставки сырой нефти из Саудовской Аравии выросли накануне до рекордных 12 млн баррелей.

"Это признак того, что саудиты не готовы отступить в ценовой войне, несмотря на то, что россияне теперь говорят о том, что не будут увеличивать объемы производства, поскольку рынок сейчас переполнен", - подчеркнули аналитики ING.

Как сообщал OBOZREVATEL, беспрецедентный спад спроса на нефть привел к тому, что скоро закончится место для хранения всех ненужных баррелей, однако уже завтра избыток может внезапно перерасти в дефицит сырья.

Также обвал цен на рынке нефти привел к парадоксальной ситуации в конце марта: ценовые формулы на российскую Urals начали соответствовать отрицательным значениям.

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